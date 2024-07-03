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Понад 8000 українських бізнесів продовжують використовувати російський софт для створення і підтримки власних веб-сайтів

3 июля 2024 г., 16:35

Таку цифру оприлюднила Даніелла Шихабутдінова, СОО компанії Weblium – українського конструктора сайтів, під час свого виступу на конференції «Своє IT», що днями відбулась в київському Мистецькому арсеналі.

Під час виступу Даніелла окремо зазначила, що тільки за останній рік близько 6000 користувачів з України припинили користуватись російськими конструкторами сайтів і перейшли на українські аналоги.

Не дивлячись на несприятливі макроумови Weblium з оптимізмом дивиться в майбутнє і звітує про зростання основних своїх показників рік до року. Принагідно нагадуючи про те, що створення сайтів для волонтерів і фондів все ще залишається безплатним з погляду доступу до інструментів і інфраструктури конструктора.

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