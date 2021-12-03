Konica Minolta разрабатывает платформу для цифровизации госучреждений

3 декабря 2021 г., 13:55

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Компания Konica Minolta запустила платформу DX Support Platform for Local Governments, которая поможет органам власти Японии в цифровой трансформации. При разработке решения сотрудничество велось с более чем 50 госучреждениями страны.



Решение нацелено на то, чтобы оптимизировать и стандартизировать рабочие процессы, что должно привести к повышению производительности труда. Как следствие, удасться снизить потребность в новых сотрудниках, которая постоянно растет из-за пандемии и старения местного населения, как отмечается.



Платформа, визуализируя объем работ, дает возможность разделить задачи на те, что могут выполнять только госслужащие, и те, которыми могут заниматься другие сотрудники. После чего, используя RPA и технологию AI-OCR, решение Konica Minolta перераспределяет ряд задач, которые обычно выполняли государственные служащие, между другими сотрудниками. В результате нагрузка на госслужащих снижается, что положительно влияет на качество оказываемых ими услуг. Также платформа помогает организовать их деятельность при мобилизации в случае чрезвычайных ситуаций.



В планах Konica Minolta – распространить платформу среди 100 местных органов власти в 2021 финансовом году и среди 1 тыс. – к 2023 финансовому году.



Как сообщается, среди преимуществ DX Support Platform разработчик платформы отмечает возможность решения проблем госучреждений на основе аналитики данных. Все услуги, предлагаемые на платформе DX Support Platform, основаны на данных, полученных путем визуализации рабочих процессов местных органов власти, с которыми ранее сотрудничала Konica Minolta.



Подчеркивается, что методы работы платформы основаны на обширном опыте обработки данных Konica Minolta. В ходе ее создания компания распределила 800 тыс. наименований данных, полученных от органов власти, по 4,8 тыс. шаблонов в соответствии с локациями и категориями работ, к которым относится информация. Также компания проанализировала данные при помощи искусственного интеллекта и разработала меню поддержки. В числе его опций – визуализация, определение проблем, оптимизация процессов, стандартизация и обмен информацией.



Другое важное преимущество платформы – содействие госслужащим в продвижении BPR. Konica Minolta предложила им в рамках решения свой метод использования BPR. Он основан на визуализации рабочих процессов 50 государственных организаций, с которыми она ранее сотрудничала.



Работа системы строится при помощи DX Cockpit – хранилища данных о рабочих процессах органов власти. Госслужащие могут получить доступ к нему через глобальную сеть государственных организаций Японии (LGWAN), а также интернет. Далее они могут ознакомиться с рабочими процессами других органов власти и внедрить любую модель, которая, на их взгляд, эффективнее, применяемой в их госучреждении.



С помощью DX Cockpit служащие могут, находясь вне офиса, выполнять необходимые задачи, получать доступ к различной правовой информации, реестрам и методическим рекомендациям.



Подчеркивается, что важная особенность DX Support Platform – доступность для всех органов власти: как крупных, так и небольших. Последние могут внедрить ее совместными усилиями, так как самостоятельная интеграция для них экономически неэффективна. Konica Minolta планирует расширить спектр услуг платформы, доступных для небольших государственных организаций.

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