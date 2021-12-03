Комплексные решения Commvault и HPE упростят переход в гибридное облако

3 декабря 2021 г., 14:45

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Компания Commvault расширила портфель предложений, продвигаемых совместно с HPE, включая решение для управления данными в публичных облаках, выпустив новый пакет референсных архитектур для управления данными HyperScale X, а также предложив партнерам HPE сервис Metallic Data Management-as-a-Service (DMaaS).

Commvault совместно с HPE поставляют полностью готовые к работе унифицированные решения для защиты данных с неограниченной масштабируемостью. Заказчикам уже доступен мощный функционал Commvault Intelligent Data Services на базе HPE GreenLake.

Metallic DMaaS – нативное облачное решение, позволяющее использовать технологии Commvault по модели SaaS в сочетании с HyperScale X дает возможность защищать данные независимо от того, где они находятся. Оно, как утверждается, обеспечивает быструю окупаемость инвестиций, сокращает совокупную стоимость владения и упрощает управление данными. Внедрив HyperScale X вместе с Metallic, заказчики HPE смогут использовать резервное копирование и восстановление данных, находящиеся в разных средах, управляя данными внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, в облаке и гибридной среде с помощью единой унифицированной консоли, которая не снижает производительность операций. Добавление портфеля решений Metallic в прайс-лист HPE дает заказчикам гибкость, позволяя сохранять резервную копию данных в корпоративной ИТ-инфраструктуре для быстрого восстановления и в то же время воспользоваться всеми преимуществами управления данными с помощью облачных технологий по модели SaaS.

Упрощение управления данными и цифровую трансформацию бизнеса обеспечивает интегрированное горизонтально-масштабируемое решение, разработанное на базе оборудования HPE. Оно сочетает инновационную архитектуру распределенного хранения с горизонтальным масштабированием и портфель сервисов для управления и защиты данных Commvault Intelligent Data Services.

Референсные архитектуры, разработанные совместно с HPE, используют популярные конфигурации HyperScale X. Новое решение HyperScale X создано на базе серверной платформы HPE с уменьшенным форм-фактором и пониженным энергопотреблением специально для среднего бизнеса, филиалов, удаленных площадок и периферии корпоративной сети. Это решение использует сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 c четырьмя дисками и предназначено для защиты рабочих нагрузок в удаленных офисах и на периферии корпоративной сети. Новая модель HyperScale X поставляется в начальной конфигурации с дисками общей емкостью 25 либо 50 ТБ, но обеспечивает все те же преимущества, что и ранее выпущенные модели Hyperscale X на базе более мощных серверов HPE ProLiant DL380 Gen10 с 12 дисками и HPE Apollo 4200 Gen10 с 24 дисками.

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