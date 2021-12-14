Система Visual Quality Inspection от Konica Minolta позволит оптимизировать процесс контроля качества

14 декабря 2021 г., 12:45

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Компания Konica Minolta создала систему выявления дефектов и аномалий на основе ИИ и IoT – Visual Quality Inspection – которая позволит предприятиям улучшить процессы контроля качества. Система видеоаналитики Visual Quality Inspection базируется на IoT-платформе для обработки изображений FORXAI Konica Minolta. Это решение, предварительно обученное на данных, мгновенно обрабатывает изображения и видео при помощи ИИ как локально, так и в облаке. Материал для обработки поступает от высокочувствительных интеллектуальных видеокамер, которые обнаруживают дефекты лучше человеческого глаза. В результате анализа платформа распознает специфические паттерны и таким образом идентифицирует дефекты.

Всю информацию продукт поставляет клиенту в режиме реального времени. Система определяет размер и значимость дефектов, царапин, разливов, утечек, включая трещины и посторонние предметы, а также неправильное положение конкретных объектов. Дефекты оцениваются в зависимости от степени серьезности по шкале от 0 до 100%, уведомление руководителю процесса немедленно поступает через приборную панель. Далее он может получить изображения с соответствующих камер, чтобы определить тип предупреждения. Это позволяет оперативно реагировать на проблему и минимизировать потребность в персонале, так как необходимость постоянно контролировать каждую камеру исчезает. Количество ошибок, связанных с человеческим фактором, снижается, и в результате повышается качество продукции.

Платформа также содержит информацию об общем количестве обнаруженных испорченных элементов, типах дефектов и дает долгосрочный прогноз их возможного возникновения на производстве в будущем. Удобный пользовательский интерфейс решения прост в управлении, для работы с ним не обязательно иметь знания о программировании или машинном обучении.

Таким образом, новый продукт Konica Minolta позволяет оптимизировать контроль качества – дорогостоящий, трудоемкий и длительный процесс, требующий нескольких часов непрерывных проверок инспекторами, особенно на производстве, в логистике и на складах. Кроме того, система увеличивает его точность, что очень актуально, так как ручной контроль качества иногда невозможно провести на должном уровне из-за высокой сложности производственных конвейеров. Иногда на его точности негативно сказывается и человеческий фактор, например, усталость и невнимательность инспектора. Высокая точность контроля качества, тем временем, необходима для повышения рентабельности производственной линии, предотвращения потери дорогостоящего оборудования и материалов, а также травм сотрудников. Система значительно улучшает безопасность и эффективность производственного процесса на предприятиях из разных отраслей.

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