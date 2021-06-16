Konica Minolta предложит сервис печати из гибридного облака

16 июня 2021 г., 12:37

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Компания Konica Minolta объявила о запуске сервиса печати на основе EveryOnePrint Hybrid Cloud Platform (EOP HCP) — многопользовательского решения для безопасной печати, которое соответствует концепции «ПО как услуга». Теперь заказчики компании смогут одновременно использовать для печати публичные и частные облака в зависимости от своих задач.



Отмечается, что новая платформа Konica Minolta предложит клиентам выбор. Если они останавливаются на публичном облаке, компания размещает среду печати в своём центре обработки данных и берёт на себя всё управление, включая поддержку серверов, драйверов и лицензий, а также настройку новых принтеров и очередей печати. Так, заказчику не понадобится собственная локальная инфраструктура и даже VPN — достаточно только доступа в интернет.



Второй путь — применение частного облака. В таком случае заказчик будет сам управлять средой печати, которая находится в его ЦОДе. Но и для этого, как подчеркивается, не нужно много усилий: создать среду печати на HCP и перейти на неё можно меньше чем за 10 минут. Потребуется только один интерфейс веб-администрирования и один драйвер принтера. Так клиенты смогут самостоятельно управлять настройками: учётными данными пользователей, контролем доступа, потреблением ресурсов, отчётами.



Заказчикам, которые применяют любой из сценариев, не потребуются вложения на приобретение, администрирование, обслуживание и поддержку платформы. Konica Minolta предлагает решение по модели ежемесячной подписки — дополнительно клиент оплачивает только необходимые лицензии. Так затраты на печать становятся более прозрачными и предсказуемыми.



По мнению производителя, EOP HCP подходит для широкого спектра сетевых инфраструктур — даже если они предполагают строгий контроль доступа. Также решение предлагает полное сквозное шифрование. Задания на печать зашифрованы, хранятся на локальной рабочей станции и никогда не покидают корпоративную сеть.



Konica Minolta заявила, что обрабатывает данные с соблюдением всех мер безопасности: ЦОД компании сертифицирован, а также оснащён межсетевым экраном и балансировщиком нагрузки для роста доступности и производительности веб-сервера.

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