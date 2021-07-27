Konica Minolta предложит услуги IaaS из своих европейских ЦОД

27 июля 2021 г., 15:25

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Konica Minolta запускает облачный центр обработки данных Cloud Data Centre Services. Арендуя вычислительные мощности ЦОДа, клиенты компании смогут значительно сократить расходы на создание и поддержку ИТ-инфраструктуры.



Облачный центр обработки данных расширяет портфель облачных продуктов Konica Minolta и увеличивает сервисные возможности компании: теперь ее клиентам доступна Infrastructure as a Service (IaaS). Они могут перенести ИТ-инфраструктуру в облако Konica Minolta и больше не заниматься ее технической поддержкой – все регламентные работы компания-провайдер возьмет на себя.



В настоящее время облачный центр обработки данных уже оказывает услуги ряду европейских клиентов Konica Minolta.



Облачный центр обработки данных Konica Minolta избавляет организации от необходимости приобретать дополнительное сетевое оборудование, серверы, места в ЦОДах. В их распоряжении - виртуальная среда для размещения ИТ-инфраструктуры: сеть, хранилище и серверные ресурсы. Она развернута на мощностях собственных центров обработки данных Konica Minolta, расположенных в Германии и Швеции. Компании могут перейти на модель OpEx и не тратиться на оборудование, что позволит им оптимизировать расходы.



Центр обработки данных Konica Minolta, расположенный в Германии, сертифицирован в соответствии с ISO27001 и DIN EN 50600 и соответствует требованиям GDPR, отвечая самым высоким стандартам безопасности. ЦОД в Швеции сейчас расширяется, к концу года, как сообщается, строительные работы завершатся и ЦОД будет удовлетворять всем требования Агентства по чрезвычайным ситуациям Швеции.



Отмечается, что Центр обработки данных в Германии разделен на пять зон безопасности, в Швеции - на четыре. В последнем после завершения строительных работ число зон увеличится: их станет пять. Доступ к зонам регулируется в соответствии с комплексной концепцией безопасности. Для него требуется пройти неоднократную аутентификацию. Все перемещения в центрах обработки данных тщательно контролируются и регистрируются. Сигналы тревоги поступают в центр управления, информация о критических инцидентах автоматически отправляется компаниям и обрабатывается согласно SLA.



Надежную защиту данных в ЦОДах обеспечивает система непрерывного резервного копирования. Кроме того, клиентам гарантируется полная изоляция сети, включая собственный сегмент, маршрутизаторы и брандмауэры. Более того – в зависимости от условий контракта, они могут воспользоваться микросегментацией, проводимой распределенными брандмауэрами. В отличие от центральных, которые могут представлять собой единую точку отказа, они распределены – «микросегментированы». Если безопасность будет нарушена, вся система из строя не выйдет.



Все серверные помещения в ЦОДах могут сохранять огнестойкость как минимум 90 минут. Они оснащены системой раннего обнаружения пожара, инфракрасными детекторами дыма и тепловыми датчиками. Система пожаротушения, основанная на Novec 1230, обеспечивает максимальную безопасность. Энергетическую систему кампуса в Германии отличает бесперебойность, автономность и наличие отказоустойчивых генераторов аварийного питания. Центр обработки данных в Швеции имеет два независимых источника питания, установленные блоки позволяют проводить многократное резервирование. Как результат, в Германии генераторы способны обеспечивать независимую работу как минимум 72 часа, в Швеции – 24.



«Мы рады возможности еще больше расширить ассортимент наших облачных услуг. Помимо новых решений, работающих по модели IaaS, наши клиенты могут приобрести и SaaS-продукты, например, воспользоваться облачной печатью. Таким образом, они имеют возможность получить весь комплекс облачных услуг от одной компании, решать через нее все вопросы, а также переложить всю ответственность за ИТ-инфраструктуру на наших экспертов. Кроме того, они получают доступ к облачной среде, специально адаптированной под их потребности. Наши центры обработки данных используют экологически чистую энергию, так как мы понимаем, как важно стремиться сохранять ограниченные ресурсы», - отметил Штефан Тиле, менеджер по развитию продуктов Konica Minolta Business Solutions Europe.

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