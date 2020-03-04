 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 9 (1205)

23.02 - 01.03

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Конференция Google I/O отменена

4 марта 2020 г., 13:13

Конференция Google I/O отменена

Компания Google официально отменила свою конференцию для разработчиков Google I/O, которая должна была пройти в период 12-14 мая в Сан-Франциско.

 
Как отмечается в заявлении Google, решение принято из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 в соответствии с рекомендациями американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а также Всемирной организации здравоохранения.
 
Пока не сообщается, каким именно форматом будет заменена конференция Google I/O, собиравшая обычно более 5 тыс. посетителей, но организаторы работают над этим вопросом и обещают в ближайшее время известить об этом.
 
Google заявила, что все, кто приобрел билеты на мероприятие до 13 марта получат полную компенсацию потраченных средств.
 
Стоит отметить, что в последние дни практически все крупные мероприятия в различных индустриях, которые намечены к проведению в ближайшие три месяца, отменяются или переносятся на осень.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  