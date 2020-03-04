Конференция Google I/O отменена

4 марта 2020 г., 13:13

Компания Google официально отменила свою конференцию для разработчиков Google I/O, которая должна была пройти в период 12-14 мая в Сан-Франциско.

Как отмечается в заявлении Google, решение принято из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 в соответствии с рекомендациями американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а также Всемирной организации здравоохранения.

Пока не сообщается, каким именно форматом будет заменена конференция Google I/O, собиравшая обычно более 5 тыс. посетителей, но организаторы работают над этим вопросом и обещают в ближайшее время известить об этом.

Google заявила, что все, кто приобрел билеты на мероприятие до 13 марта получат полную компенсацию потраченных средств.

Стоит отметить, что в последние дни практически все крупные мероприятия в различных индустриях, которые намечены к проведению в ближайшие три месяца, отменяются или переносятся на осень.

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