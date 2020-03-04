Honeywell анонсировала квантовый компьютер, пригодный для практических приложений

4 марта 2020 г., 13:45

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Продемонстрированная ранее компанией Honeywell в научной статье революционная технология квантовых приборов с зарядовой связью (QCCD) позволила ей создать квантовый компьютер с квантовым объёмом не менее 64 — вдвое больше, чем у ближайшего конкурента в этой отрасли. (Квантовый объём это характеристика, которая учитывает количество кубитов, способ их соединения и низкий уровень ошибок.)

К выпуску таких систем компания планирует приступить в середине текущего года.

«Есть много отраслей, которые будут глубоко затронуты прогрессом и конечными приложениями масштабных квантовых вычислений», - заявил Тони Аттли (Tony Uttley), президент Honeywell Quantum Solutions.

«Квантовые вычисления позволят нам решать сложные научные и деловые задачи, стимулирующие постепенное улучшение вычислительной мощности, операционных расходов и скорости, - отметил глава правления и генеральный директор Honeywell Дариуш Адамчик (Darius Adamczyk). — Поизводственные компании будут исследовать новые молекулярные структуры. Транспортные компании будут оптимизировать логистику. Финансовым учреждениям понадобятся более быстрые и точные программные приложения. Фармацевтические компании смогут ускорить открытие новых лекарств».

Одной из первых применит квантовый компьютер Honeywell её партнёр, компания J.P. Morgan Chase, которая рассчитывает с его помощью улучшить поддержку клиентов своих финансовых сервисов.

Некоторые корпоративные партнеры предпочитают работать с Honeywell напрямую. Другие выбирают поддержку со стороны экосистемных компаний, которые разрабатывают конкретные квантовые алгоритмы и программное обеспечение на основе предполагаемых вариантов использования.

Honeywell Ventures, инвестиционное крыло компании, сообщило о двух стратегических капиталовложениях в стартапы, разрабатывающие квантовые ПО и алгоритмы, — в Cambridge Quantum Computing (CQC) и в Zapata Computing.

Сотрудничество Honeywell с Microsoft в рамках её предложения Azure Quantum позволит конечным пользователям работать с классическими вычислительными ресурсами Azure, одновременно получая доступ к квантовому компьютеру Honeywell.

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