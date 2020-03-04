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Honeywell анонсировала квантовый компьютер, пригодный для практических приложений

4 марта 2020 г., 13:45
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Honeywell анонсировала квантовый компьютер, пригодный для практических приложений

Продемонстрированная ранее компанией Honeywell в научной статье революционная технология квантовых приборов с зарядовой связью (QCCD) позволила ей создать квантовый компьютер с квантовым объёмом не менее 64 — вдвое больше, чем у ближайшего конкурента в этой отрасли. (Квантовый объём это характеристика, которая учитывает количество кубитов, способ их соединения и низкий уровень ошибок.)

К выпуску таких систем компания планирует приступить в середине текущего года.

«Есть много отраслей, которые будут глубоко затронуты прогрессом и конечными приложениями масштабных квантовых вычислений», - заявил Тони Аттли (Tony Uttley), президент Honeywell Quantum Solutions.

«Квантовые вычисления позволят нам решать сложные научные и деловые задачи, стимулирующие постепенное улучшение вычислительной мощности, операционных расходов и скорости, - отметил глава правления и генеральный директор Honeywell Дариуш Адамчик (Darius Adamczyk). — Поизводственные компании будут исследовать новые молекулярные структуры. Транспортные компании будут оптимизировать логистику. Финансовым учреждениям понадобятся более быстрые и точные программные приложения. Фармацевтические компании смогут ускорить открытие новых лекарств».

Honeywell анонсировала квантовый компьютер, пригодный для практических приложенийОдной из первых применит квантовый компьютер Honeywell её партнёр, компания J.P. Morgan Chase, которая рассчитывает с его помощью улучшить поддержку клиентов своих финансовых сервисов.

Некоторые корпоративные партнеры предпочитают работать с Honeywell напрямую. Другие выбирают поддержку со стороны экосистемных компаний, которые разрабатывают конкретные квантовые алгоритмы и программное обеспечение на основе предполагаемых вариантов использования.

Honeywell Ventures, инвестиционное крыло компании, сообщило о двух стратегических капиталовложениях в стартапы, разрабатывающие квантовые ПО и алгоритмы, — в Cambridge Quantum Computing (CQC) и в Zapata Computing.

Сотрудничество Honeywell с Microsoft в рамках её предложения Azure Quantum позволит конечным пользователям работать с классическими вычислительными ресурсами Azure, одновременно получая доступ к квантовому компьютеру Honeywell.


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