Компанія Skyhigh Security створена на базі портфоліо McAfee Enterprise SSE

23 марта 2022 г., 16:15

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Symphony Technology Group сьогодні анонсувала Skyhigh Security, нову портфельну компанію, яка буде надавати послуги з асортименту раніше купленої частиною McAfee Enterprise.



Теперішнє оголошення є заключною частиною проведеної STG реорганізації після того, як вона придбала FireEye за 1,2 мільярда доларів у червні та McAfee Enterprise за 4 мільярди доларів у березні 2021 року. FireEye та частини McAfee Enterprise були об’єднані в нову компанію під назвою Trellix у січні.



Тоді зазначалося, що STG планує запустити портфель McAfee Enterprise Secure Service Edge, включаючи Cloud Access Security Broker, Secure Web Gateway і Zero Trust Network Access, як окремий бізнес. На сьогодні цей бізнес отримав назву Skyhigh Security.



Компанія була створена для задоволення зростаючих вимог хмарної безпеки для великих і малих організацій. Підкреслюється, що пропонується технологія з унікальним підходом, який поширює безпеку за межі доступу до даних.



«Skyhigh Security виникла як спеціалізована компанія з хмарної безпеки, яка зосереджена на просуванні бізнесу вперед за допомогою всебічного та конвергентного підходу до безпеки даних», – заявив Вільям Чісхолм (William Chisholm), керуючий партнер STG. - «Ми прагнемо інвестувати в цей бізнес, який знаходиться на одному з найважливіших ринків безпеки, SSE».



Повний портфель Skyhigh Security SSE включає SWG, CASB, ZTNA, Cloud Data Loss Prevention, технологію віддаленої ізоляції браузера, Cloud Firewall і платформу захисту додатків із власною хмарою.



«Skyhigh Security створила комплексну платформу безпеки для захисту як доступу до даних, так і використання даних за допомогою уніфікованих політик та обізнаності з даними», – підкреслив виконавчий директор Джі Ріттенхаус (Gee Rittenhouse). - «Тепер організації можуть мати повну прозорість та контроль, а також безперешкодно відстежувати та пом’якшувати ризики безпеки, досягаючи зниження пов’язаних витрат і при цьому підвищуючи ефективність на шляху інновацій».

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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