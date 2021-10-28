Google оптимизирует Android 12 для планшетов и складных телефонов

28 октября 2021 г., 17:35

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Только что выпустившая Android 12 вместе с линейкой новых смартфонов Pixel, Google спешит поделиться сведениями о следующей версии этой мобильной операционной системы.

Вчера в своём блоге компания анонсировала Android 12L. Первая бета-версия этой ОС, ориентируемой на устройства с большим (в том числе раскладываемым) экраном, уже доступна для разработчиков, которые могут начать создавать и тестировать свои приложения с помощью эмулятора Android 12L в Android Studio.

В этом проекте Google наибольшее внимание уделяет решению проблемы многозадачности на устройствах Android с большим экраном, включая возможность открывать несколько приложений в режиме разделённого экрана перетаскиванием значка приложения с панели задач в нижней части дисплея в любую сторону экрана.

Кроме того, в Android 12L предусмотрен новый режим совместимости, который заставит неоптимизированные приложения отображаться в одном столбце, как на телефоне, вместо того, чтобы некорректно распространяться на весь экран (как делает большинство приложений Android сейчас).

Судя по представленной Google дорожной карте разработки Android 12L, за этим первоначальным выпуском последует несколько бета-обновлений, и окончательный релиз — где-то после февраля 2022 г.

Кроме того, если слухи о готовящемся выпуске Google складного смартфона Pixel имеют под собой основания, то вполне логично ожидать, что компания задержит дебют этого нового формфактора до тех пор, пока не будет готова полноценно поддерживающая его ОС.

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