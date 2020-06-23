Количество ежеминутно печатаемых страниц в 2020 г. существенно снизится

23 июня 2020 г., 13:45

0

Tweet

Общемировой объем страниц, распечатанных на периферии для офисного и домашнего назначения, по итогам 2020 г. существенно сократится вследствие пандемии COVID-19.

По оценкам IDC, всего будет напечатано 2,8 трлн страниц, что на 13,7% меньше в годовом сопоставлении. Для сравнения, годом ранее было напечатано не менее 3,2 трлн страниц. Необходимо отметить, что во внимание аналитиками принимались струйные и лазерные принтеры, МФУ и копиры формата A2-A4. В цветном лазерном сегменте учитывались устройства со скоростью печати 1-69 стр./мин., а в монохромном — 1-90 стр./мин.

При базовом сценарии среднегодовой объем распечатанных страниц за период с 2019 по 2024 г. снизится на 4,8%, тогда как за период с 2015 по 2019 г. CAGR составил −1,2%. При оптимистичном сценарии CAGR составит −3,2%, а при негативном сценарии спад вырастет до −6,6%.

В обозримой перспективе объем распечатанных страниц резко снизится вследствие пандемии. В зависимости от региона спад составит от 7 до 17%, а наиболее резкий провал будет наблюдаться в Серверной Америке и странах Азиатско-тихоокеанского региона (за исключением Китая и Японии).

Глобально каждую минуту в 2019 г. печаталось свыше 6 млн страниц, что соответствует площади 54 футбольных полей. В 2020 г. из-за COVID-19 площадь ежеминутно печатаемых страниц сократится до 7 футбольных полей.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации