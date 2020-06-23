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Широкие возможности Microsoft Teams становятся доступны для личного использования

23 июня 2020 г., 13:30
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Широкие возможности Microsoft Teams становятся доступны для личного использования

Стартует развертывание новых функций платформы совместной работы Microsoft Teams, позволяющих использовать приложение для личного общения. Обновленные инструменты предназначены для того, чтобы использовать одно и то же приложение как для рабочего взаимодействия, так и общения с друзьями и близкими.

В дополнение к широким возможностям рабочих сценариев использования новые функции Microsoft Teams позволяют оставаться на связи посредством сообщений и видеозвонков, общаться в чате, создавать группы для комфортного взаимодействия. В приложение также интегрирована возможность обмена GIF-файлами, фотографиями, видео, документами и местоположением.

Microsoft Teams – это не только приложение для звонков и общения в чате. В панели инструментов группы пользователи смогут организовать взаимодействие с друзьями и членами семьи, обмениваясь заметками, документами и календарями, например, делиться списками покупок и назначать домашние задачи. В приложении можно легко вернуться к истории и посмотреть чаты, задания, фотографии, видео и календари, которыми делились участники группы.

Кроме того, Microsoft Teams интегрируется с другими приложениями Microsoft 365, благодаря чему можно легко обмениваться файлами Word, Excel и PowerPoint прямо из приложения Teams. Документы хранятся на OneDrive, для того чтобы у пользователей была возможность получить доступ к этим документам с различных устройств, а не только с мобильного телефона.

Microsoft Teams также предоставляет «сейф» для безопасного хранения и обмена важной информацией. Пользователи могут легко обмениваться информацией прямо из приложения Teams, например, паролем к домашнему паролю Wi-Fi или к стриминговым сервисам. Безопасность данных обеспечивается двухфакторной аутентификацией и сквозным шифрованием.


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