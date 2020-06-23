Широкие возможности Microsoft Teams становятся доступны для личного использования

23 июня 2020 г., 13:30

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Стартует развертывание новых функций платформы совместной работы Microsoft Teams, позволяющих использовать приложение для личного общения. Обновленные инструменты предназначены для того, чтобы использовать одно и то же приложение как для рабочего взаимодействия, так и общения с друзьями и близкими.

В дополнение к широким возможностям рабочих сценариев использования новые функции Microsoft Teams позволяют оставаться на связи посредством сообщений и видеозвонков, общаться в чате, создавать группы для комфортного взаимодействия. В приложение также интегрирована возможность обмена GIF-файлами, фотографиями, видео, документами и местоположением.

Microsoft Teams – это не только приложение для звонков и общения в чате. В панели инструментов группы пользователи смогут организовать взаимодействие с друзьями и членами семьи, обмениваясь заметками, документами и календарями, например, делиться списками покупок и назначать домашние задачи. В приложении можно легко вернуться к истории и посмотреть чаты, задания, фотографии, видео и календари, которыми делились участники группы.

Кроме того, Microsoft Teams интегрируется с другими приложениями Microsoft 365, благодаря чему можно легко обмениваться файлами Word, Excel и PowerPoint прямо из приложения Teams. Документы хранятся на OneDrive, для того чтобы у пользователей была возможность получить доступ к этим документам с различных устройств, а не только с мобильного телефона.

Microsoft Teams также предоставляет «сейф» для безопасного хранения и обмена важной информацией. Пользователи могут легко обмениваться информацией прямо из приложения Teams, например, паролем к домашнему паролю Wi-Fi или к стриминговым сервисам. Безопасность данных обеспечивается двухфакторной аутентификацией и сквозным шифрованием.

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