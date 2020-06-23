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Система Star.Docs от «Киевстар» теперь доступна через мобильное приложение

23 июня 2020 г., 14:25
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Система Star.Docs от «Киевстар» теперь доступна через мобильное приложение

Оператор связи «Киевстар» совместно с Intecracy Deals, разработчиком ПО, представляет мобильное приложение Star.Docs для электронного документооборота: согласование, обмен и хранение юридически значимых электронных документов, а также их подписание с помощью технологии Mobile ID от «Киевстар» теперь возможно в смартфоне.

До сих пор подобные сервисы в Украине позволяли работать с цифровыми документами только посредством мобильных версий веб-сайтов. С приложением Star.Docs, установленном на смартфоне или планшете, пользователь сможет просматривать файлы, согласовывать, корректировать и хранить документы, обмениваться ими с партнерами, а также заверять с помощью электронной подписи Mobile ID от «Киевстар». Простая и четкая система в смартфоне поможет управлять процессами обмена и учета документов из любой точки мира, где есть интернет-связь.

При разработке приложения Star.Docs были реализованы меры по защите персональных данных и самого приложения, а информация зашифрована в онлайн-сервисе. Для гарантии от утери данных система проводит регулярное резервное копирование (бэкап) информации пользователей.


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