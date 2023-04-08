В якому стані перебуває сегмент рішень безперебійного живлення?

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Минулого року громадяни та бізнес країни зіткнулися з безпрецедентним викликами війни – повномасштабне вторгнення та окупація частини країні, переїзд вагомої кількості населення в інші регіони та ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру. Як все це вплинуло на ринок рішень безперебійного живлення розповідають постачальники обладнання та їх партнери.

Володимир Дохленко

директор Secure Power (APC) Schneider Electric в Україні, Чехії та Словаччині

Сегмент рішень безперебійного живлення в нових геополітичних умовах звісно зазнав неабияких змін. Значно зросла вага проєктів як для різних установ, так і для приватних споживачів. Великий сплеск попиту на ДБЖ з’явився після масових атак на енергетичні об’єкти, коли цілі міста та області залишились без подачі електроенергії. Завдяки обладнанню, наявному на складах в Європі, нам вдалося досить швидко задовольнити нагальну потребу у захисті.

В цілому, наші партнери й клієнти швидко адаптувалися до нових ринкових умов. З’явились проєкти, пов’язані з потребою відновлення інфраструктурних об’єктів. Вже навесні 2022 року, відновилась активна робота над поточними проєктами як у фінансовому та оборонному секторах, так і у телекомунікаційному сегменті, у промисловості та на об’єктах будівництва. Було введено в експлуатацію п’ять модульних ЦОД. Зріс попит на ДБЖ серед населення, малих та середніх підприємств. Тож цього року ми очікуємо на ріст, бо щиро віримо у перемогу.

Schneider Electric – міжнародна компанія, захист та безпека працівників якої залишається її пріоритетом. Українські працівники та їхні сім’ї отримали підтримку у вигляді тимчасового житла, інших першочергових потребах та нові можливості працевлаштування. Окрім початкової пожертви в розмірі одного мільйона євро, компанія також запустила внутрішню краудфандингову кампанію, яка дала змогу співробітникам з інших країн підтримати своїх українських колег та їхні сім’ї.

Хотілось би додати, що компанія Schneider Electric приєдналася до ініціативи «Всесвітнього економічного форуму» (ВЕФ), який відбувся 11 березня 2022 року, та передала електричне обладнання вартістю чотири мільйони євро для відновлення необхідного гуманітарного постачання електроенергії в Україні. Пожертвування було здійснено за підтримки ВЕФ у рамках поточних зусиль організації щодо визначення конкретних та практичних кроків, які її члени можуть зробити для підтримки гуманітарних потреб в Україні. За підтримки «Міністерства енергетики», обладнання було використано державними та приватними компаніями, включно з ДТЕК, основним постачальником енергії в країні, щоб допомогти відновити електроенергію для близько 1,5 млн людей, які, на той час, не мали доступу до електропостачання.

Своєю чергою, українська команда Schneider Electric продовжила допомагати нашій державі. У співпраці з платформою UNITED24 було зроблено пожертвування на придбання піротехнічної машини для перевезень для сприяння рятуванню людей від ураження вибухонебезпечними приладами.

Олексій Колпаков

керівник напрямку рішень з електронезалежності компанії «Мегатрейд»

Складно говорити про розвиток ринку у 2022 році. Швидше перше півріччя запам'яталося повним завмиранням ринку, а друге показало деяке відновлення. Потрібно зазначити, що окремі заплановані на минулий рік проєкти так і не відбулися зі зрозумілих причин.

За підсумками першої половині 2022 року зі складів дистриб'юторів було розкуплено практично все, навіть те, що раніше не мало значного попиту. Це сталося швидше за все тому, що з початком війни було зруйновано логістичні ланцюжки, відновлення яких вимагало певного часу.

Чи не головним фактором відновлення ринку у другій половині року стали ракетні удари по енергетичній системі України. Крім цього з'явилися численні запити від замовників оборонного сектора, які часто ставили досить специфічні завдання.

Навесні та влітку минулого року зі складу йшло все, що можна було тим чи іншим чином застосовувати до вирішення поточних завдань замовників та що постачальники могли привезти у той період.

До середини літа почали вже формуватися проєкти з точними специфікаціями, які вирішують завдання замовників. Це стосувалося як однофазних, так і трифазових рішень.

Осінь принесла нові завдання. Після серії ракетних ударів по енергетичній системі України особливо потрібними стали рішення з тривалим часом автономії.

До кінця року почали надходити замовлення від підприємств, які відновили своє виробництво.

Якщо говорити про партнерську базу, то вона, звичайно, змінилася. Практично перестали працювати партнери зі східної та південної частини України, але до літа-осені частина їх повернулася на ринок. Втім кістяк партнерів нам вдалося зберегти.

Очікування на поточний рік скоріше позитивні. Ще наприкінці минулого року розпочалася робота щодо відкладених з початку війни проєктів, з'явилися нові цікаві завдання. Якщо ситуація на фронті суттєво не зміниться у гірший для України бік, ми маємо побачити зростання ринку. Багато замовників, котрі до війни не приділяли цій частині захисту своєї інфраструктури належної уваги, змінили ставлення до питання енергетичної безпеки.

Одним із викликів минулого року стала велика кількість сервісних звернень від наших замовників в період масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Як приклад, за іронією долі замовники різного рівня, які до повномасштабного вторгнення не дуже активно реагували на заклики вчасно робити технічне обслуговування та модернізацію своїх систем безперервного живлення, почали активно звертатися за апгрейдом систем, заміною батарей, перепідключенням систем та модернізацією рішень по ДБЖ. Це спричинило серйозний тиск на наш сервісний підрозділ та навіть змусило нас дещо збільшити штат сервісних інженерів.

Валерій Лихошерст

продакт-менеджер PowerWalker компанії Diweave

Розвиток сегмента рішень безперебійного живлення в Україні у 2022 році можна умовно розділити на три частини. З початку року спостерігався впевнений ріст. Продаж ДБЖ PowerWalker за перші два місяці на 53% перевищив реалізацію за аналогічний період 2021 року. Після 24 лютого, з початком повномасштабного вторгнення, бізнес завмер на деякий час. Коли ворога було відкинуто від Києва, Чернігова та Сум, компанії почали організовувати віддалену роботу для своїх співробітників, які на той час знаходилися в різних місцях України, або за кордоном. Тільки в кінці квітня ми почали налагоджувати зв'язки з партнерами, що вціліли. Вже в травні почали відновлювати відвантаження за старими зобов’язаннями та новими запитами. Падіння продажів ДБЖ PowerWalker у другому та третьому кварталах внаслідок воєнних дій склало близько 50% у річному порівнянні.

Перший масштабний ракетний обстріл енергетичної інфраструктури 10 жовтня 2022 року приніс хаос в життя українців. Перебої електропостачання викликали підвищений попит на всі типи обладнання безперебійного живлення. Почалось гарячкове скуповування всіх типів ДБЖ, інверторів, зарядних станцій і акумуляторів, що на той час були в Україні. А власники ДБЖ, що придбали їх раніше, терміново купували нові акумулятори для заміни. І в дуже короткий проміжок часу на ринку утворився вакуум – населення та бізнес негайно скуповували все доступне знаряддя для енергетичної безпеки. Це призвело до стрімкого росту продажів за короткий період з середини жовтня по кінець грудня. Зрештою за підсумками року сегмент рішень безперебійного живлення навіть трохи виріс у річному зіставленні. Але цей ріст був не плановий, а викликаний трагічними обставинами.

Минулого року ДБЖ та інвертори PowerWalker мали попит в першу чергу серед населення для енергобезпеки. Також рішення безперебійного живлення купували телекомунікаційні компанії, представники оборонного комплексу та банківської сфери, підприємства харчової промисловості та роздрібної торгівлі. В проєктах від військового сектору та банківської системи стався значний зсув в сторону потужних однофазних ДБЖ на 6-10 кВт та зовнішніх АКБ до них. Попит на таке обладнання зріс у рази. Також, значно зросло постачання потужних трифазних систем від 20 до 160 кВт для виробничих підприємств та харчової промисловості.

Наразі хаотичне та гарячкове скуповування «всього» припинилось. Можна сказати, що продажі останніх місяців 2022 року частково поглинули умовно прогнозовані продажі на перший і другий квартали 2023 року. Тому слід спокійно сприймати результати перших двох кварталів в поточному році.

Зате, зараз спостерігається повернення планових закупівель державних і не тільки підприємств, які були відкладенні на початку минулого року. Є обережні оптимістичні очікування на стабілізацію ринку і, навіть незначне зростання.

Ярослав Степаненко

менеджер з маркетингу компанії «EATON Україна»

Як представництво Eaton, що спеціалізується на рішеннях в тому числі для безперебійного живлення, ми помітили достатньо серйозні зміни на ринку. Особливо, коли почалися проблеми з електропостачанням. Був дуже різкий і об’ємний стрибок зацікавленості з вересня. До звичних замовлень телекомунікаційних компаній та офісів додалися замовлення для зниження впливу відключень на повсякденне життя. У сегменті звичайних однофазних ДБЖ найбільший попит мали найдешевші моделі 5E, 3S, 3S Mini – для живлення інтернет-обладнання у приватних оселях.

Найголовніша тенденція, яка визначала динаміку – наявність. Адже через труднощі імпорту та брак компонентів увесь об’єм товарів, який було завезено в Україну, можна продати досить швидко, але постає питання як швидко привезти ще?

Тож найбільший попит мали продукти найдешевші та ті, що є в наявності. Щодо проєктів якіснішого живлення, наприклад, для серверів – стрибка не відбулося.

Клієнтська база щодо однофазного живлення не змінилася. Ми працюємо з тими ж дистриб’юторами та партнерами, що і до війни. По трифазних проєктах у промисловості – раніше переважно це була харчова галузь, а зараз майже усі промислові компанії намагаються встановлювати трифазне ДБЖ.

Динаміку цього року прогнозувати важко, тому що все залежить від єдиного фактора – війни. Якщо ситуація не зміниться, то очікувати зросту або стрибків не варто. Адже ті, хто потребував встановлення ДБЖ, мав можливість та бюджет, вже зробили це. Таким чином ринок повернеться до ситуації літа 2022 року на ринку однофазних рішень.

З трифазними все складніше, тому що починають відкриватися нові підприємства, які потребуватимуть ДБЖ. Тому ми очікуємо, що попит на проєктні рішення залишиться на доволі високому рівні, який був під час блекаутів.

Найбільший виклик з початку війни для нашої компанії – це безпека. Eaton робить великий акцент на безпеці співробітників та партнерів. Тому іноді у нас немає можливості комунікувати так швидко, як хотілося б. По-друге, логістика – раніше ми робили дуже об’ємну дистрибуцію з використанням багатьох складів, а зараз робити це стало набагато складніше. Третій значний виклик – виробництво ДБЖ. У світі зберігається дефіцит напівпровідників, а ще свинцю, літію та інших металів, що призводить до недостатнього виробництва. Тому ми не можемо виготовити весь об’єм, який у нас просять дистриб’ютори.

Але проблема вирішується. Ми оптимізуємо склади, детально аналізуємо, намагаємося актуально підходити до потужностей та моделей популярних на ринку. Ставимо у пріоритет першочергове постачання для лікарень, сфери оборони країни та інших критичних потреб. Переконані, що подолаємо всі виклики нашою працьовитістю та бажанням допомогти державі у складний час.

Павло Хвединич

засновник компанії PlimTex

Наша компанія орієнтована на розробку і реалізацію проєктних рішень систем гарантованого електроживлення, які включають ДБЖ середньої та великої потужності, дизельні генератори, системи комутації та розподілу електроживлення. З початком війни практично всі проєкти були зупинені замовниками та більша частина з них не відновилися і зараз. Негативну роль для проєктів в IT зіграла масова міграція даних замовників у закордонні хмарні сервіси і їх відмова від розвитку своїх основних та резервних датацентрів в Україні. Також в перші місяці війни повністю припинили капітальні вкладення промислові підприємства і було зупинено бюджетне фінансування закупок обладнання для державних та комунальних медичних закладів, де до війни ми реалізовували багато проєктів с захисту потужного діагностичного обладнання (КТ, МРТ тощо).

Помітні продажі ДБЖ почалися лише в серпні-вересні 2022 року. В цей час найбільш далекоглядні клієнти встановлювали ДБЖ з батареями великої ємності на критичних вузлах своїх систем. Так, наприклад, ми реалізували проєкт з установки ДБЖ з додатковими зарядними пристроями й батареями на тривалий час роботи для систем безпеки 130 відділень одного з комерційних банків і проєкт системи електроживлення диспетчерського центру компанії «Укренерго».

Ажіотажний попит на системи автономного електроживлення виник в листопаді-грудні в результаті масових аварійних відключень в енергосистемі України. Здебільшого клієнти купували дизельні електростанції та малопотужні системи типу інвертор/ зарядний пристрій з батареями великої місткості. Доля класичних ДБЖ в цих продажах була менше. Зважаючи на те, що час підтримки від батарей стандартного ДБЖ коливається від п’яти хвилин до кількох годин, а перезаряд батарей відбувається протягом 8-20 годин, що не дозволяє працювати тільки від ДБЖ при довготривалих аварійних відключеннях.

З початком 2023 року завдяки героїчним зусиллям української ППО та енергетичних компаній ми бачимо зниження ажіотажного попиту на ДБЖ, а з іншого боку почало відновлюватися фінансування проєктів, що включають ДБЖ середньої та великої потужності. Маємо вже декілька підписаних контрактів у медичній галузі та промисловості. Також клієнти відновлюють проведення сервісного обслуговування ДБЖ, заміну батарей тощо.

Перспективи ринку потужних ДБЖ цього року, на наш погляд, будуть залежати від перебігу бойових дій, від фінансової політики уряду і від надходжень зовнішнього фінансування для України. Це ті фактори, які визначать спроможність як державних, так і корпоративних клієнтів реалізувати довоєнні проєкти та розробляти нові.

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