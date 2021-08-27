GigaCloud спрощує та прискорює процедуру отримання сертифікату PCI DSS для своїх клієнтів

27 августа 2021 г., 17:05

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Завдяки партнерству компанії GigaCloud та інтегратора IT Specialist клієнти хмарного оператора зможуть швидше та дешевше пройти сертифікацію за стандартом PCI DSS. Компанії, які зберігають, обробляють або передають інформацію про хоча б одну карткову транзакцію або власника платіжної картки, повинні відповідати міжнародному стандарту PCI DSS, що регулює інформаційну безпеку платежів. Для отримання сертифікату PCI DSS необхідно пройти аудит безпеки на трьох рівнях: фізичного обладнання, віртуальної інфраструктури та програмного забезпечення.

GigaCloud – єдиний, як стверджується, український хмарний оператор, який отримав сертифікат відповідності стандарту інформаційної безпеки PCI DSS. Своє обладнання компанія розміщує у двох ЦОДах, сертифікованих за стандартом PCI DSS – GigaCenter та BeMobile. Це означає, що клієнтам GigaCloud не потрібно проходити аудит перших двох рівнів – віртуального та фізичного. Це зменшує час проходження сертифікації.

Аудит програмного рівня допоможе пройти IT Specialist. Завдяки партнерській угоді, клієнти GigaCloud зможуть зробити це зі знижкою. Клієнти GigaCloud, які замовлять проходження сертифікації PCI DSS, також отримають безкоштовне початкове тестування IT-інфраструктури на проникнення від фахівців агентства з кібербезпеки GigaSafe, яке разом з хмарним оператором входить до групи компаній GigaGroup.

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