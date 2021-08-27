Квартальная выручка HP составила 15,3 млрд долл. - рост продаж тормозился нехваткой компонентов

27 августа 2021 г., 17:38

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Компания HP представила результаты своего III финансового квартала, который завершился 31 июля.



Сообщается о том, что квартальная выручка выросла в годовом сравнении на 7%, до 15,3 млрд долл.



При этом некоторые наблюдатели ожидали, что данный показатель будет выше - на уровне 15,9 млрд долл. Чистая прибыль за период составила 1,1 млрд долл.



Руководство компании отмечает, что относительно слабый рост продаж был обусловлен продолжающейся нехваткой компонентов. Также отмечается, что эта проблема может сохраниться и в ближайшие несколько кварталов.



Продажи персональных компьютеров составили 10,4 млрд долл., практически не изменившись за год. При том, что сбыт ноутбуков вырос на 2%, тогда как для десктопов зафиксировано сокращение на 7%.



Выручка от продажи устройств печати составила 4,9 млрд долл., что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (при операционной марже 17,6%). Общее количество проданных единиц оборудования снизилось на 4%, причем в потребительском сегменте - на 8%, а коммерческом - на 29%.

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