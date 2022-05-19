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Китай не квапиться рятувати рф з поставкою обчислювальної техніки

19 мая 2022 г., 15:25

Як пише видання The Washington Post за оцінкою Міністерства торгівлі США, Китай суттєво обмежив експорт своєї техніки до росії. Так, за квітень-березень зафіксоване скорочення поставок на 40% для ноутбуків, на 66% для смартфонів, а телеком-обладнання майже на 100% (98%).

Пекін вимушений слідувати антиросійським санкціям, які накладені США та може порушувати торгових заборон, що може викликати значне загострення у й так не простих відношеннях.

Санкційні вимоги США, поширюються як на Китай, так й на інші країни. Внаслідок цього, за словами The Washington Post, імпорт техніки зі США до росії вже у березні скоротився на 86% у порівнянні з лютим 2022 р. Постачання техніки на російський ринок з Південної Кореї та Фінляндії за той же період впали на 62% та 60% відповідно.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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