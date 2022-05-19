Arm крок за кроком йде у хмари

19 мая 2022 г., 16:35

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На цьому тижні Arm святкує подолання кількох власних віх у своєму довгому прагненні конкурувати з Intel і AMD, які займають левову долю у сегменті серверних процесорів.



Одна з таких позначок - сервери Azure на базі чипів Ampere Altra тепер сертифіковані Arm SystemReady SR - «перший сервер постачальника хмарних рішень (CSP), який зробив це», відмітив головний системний архітектор Arm Енді Роуз (Andy Rose).



Іншим є те, що віртуальні машини Azure на базі процесорів Altra є першими в своєму роді, які сертифіковані як відповідні стандарту SystemReady Virtual Environment. Іншим проривом, за словами Роуза, є те, що з моменту запуску програми було проведено понад 50 сертифікатів продуктів SystemReady.



Представлений наприкінці 2020 року як частина проекту Arm’s Cassini, SystemReady визначає набір стандартів мікропрограмного та апаратного забезпечення для таких систем, як сервери та робочі станції, вбудована електроніка та smartNIC, і призначений для сертифікування безперебійної роботи програмного забезпечення на сумісних системах. Якщо ваш стек програм розроблений, скажімо, для набору вимог SystemReady SR, ви повинні бути впевнені, що він працюватиме на продуктах, які сертифіковані як сумісні з SystemReady SR.



SystemReady по суті надає розробникам програмного забезпечення, постачальникам оригінального обладнання та виробникам мікросхем базову лінію для розробки системи.



З того часу розробник мікросхем розширив асортимент, включивши в нього сертифікати для віртуальних середовищ, і, як згадувалося, зараз налічує понад 50 сертифікатів.



Арун Кішан (Arun Kishan), корпоративний віце-президент Microsoft Azure, назвав кілька переваг програми як для постачальника хмарних послуг, так і для його клієнтів. Головним серед них була послідовна підтримка програмного забезпечення в кількох поколіннях систем на основі Arm. «За своєю суттю програма сертифікації відповідності Arm SystemReady зберігає інвестиції, які ми та клієнти робимо в наші стеки програмного забезпечення», — підкреслив Кішан.



Сімейство Ampere Altra, оголошене в 2020 році, використовує мікроархітектуру Arm Neoverse N1 і доступне в SKU до 80 ядер на пакет з тактовою частотою до 3,3 ГГц. Пізніше Ampere збільшив кількість ядер до 128 за допомогою Altra Max у 2021 році.



Віртуальні машини Microsoft Azure серії D і E можуть бути оснащені до 64 ядрами Altra, 208 ГБ оперативної пам’яті, мережею 40 Гбіт/с і високошвидкісним SSD-накопичувачем.



Слід також додати, що окрім Microsoft процесори Arm для хмар вже не перший рік використовує Amazon - в неї вже третє покоління чипів Graviton. Тоді як Oracle минулого року анонсувала нову лінійку недорогих екземплярів на основі Arm, також заснованих на процесорах Ampere Altra. Отримання підтримки від Oracle, Azure та AWS є значним кроком для Arm і повинне привести до більшої довіри з боку споживачів.

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