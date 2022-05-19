єДопомога продовжує об’єднувати небайдужих людей зі всього світу задля підтримки українців

19 мая 2022 г., 14:25

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Станом на 18 травня 2022 року у ТОП-10 країн-благодійників, мешканці яких допомогли онлайн на платформі єДопомога, увійшли: Україна, Сполучені Штати Америки, В’єтнам, Канада, Польща, Об’єднані Арабські Емірати, Швейцарія, Нідерланди, Німеччина та Італія. Про це повідомив заступник Міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.



“Допомога онлайн - це не тільки допомога конкретній людині, яка отримує їжу, ліки чи паливо. Це допомога всьому ланцюжку постачання. Це і підтримка супермаркету, де працюють люди, це і підтримка національного виробника товарів. Тобто, з точки зору роботи економіки, це набагато краще, ніж просто, коли постачається гуманітарна допомога і роздається. Всі, хто працює в цьому ланцюжку постачання, також отримують підтримку завдяки єДопомозі та благодійникам”, - підкреслив важливість допомоги онлайн Костянтин Кошеленко.



Нагадаємо, платформа єДопомога розроблена Міністерством соціальної політики України за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та ПРООН в Україні за фінансової підтримки Швеції з метою забезпечення нагальних потреб громадян, які постраждали від російської агресії.



На платформі ви можете дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або запропонувати підтримати інших у забезпеченні продуктами харчування, одягом, ліками тощо.

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