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Kioxia и Western Digital строят новый завод в Японии по выпуску полупроводников

1 марта 2021 г., 16:35
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Kioxia и Western Digital строят новый завод в Японии по выпуску полупроводников

Компания Kioxia на днях провела церемонию закладки фундамента своего нового завода по производству полупроводников (Fab7) в производственном комплекче Yokkaichi в префектуре Мие (Япония).

Как отмечается, этот объект станет одним из самых современных в мире в области выпуска полупроводниковых устройств и будет заниматься производством флеш-памяти 3D BiCS FLASH.

Первый этап (из намеченных двух) строительства фабрики планируется завершить к весне 2022 года.

Fab7 с суммарной площадью 40 тыс. кв. м, будет иметь сейсмоустройчивую конструкцию с соблюдением всех необходимых экологических норм, включая новейшее энергосберегающее производственное оборудование.

На фабрике будет максимально задействовано использование роботов и систем на базе искусственного интеллекта.

Kioxia и Western Digital, продолжая свое 20-летнее сотрудничество, планируют продолжить  инвестиции в совместное предприятие и для завода Fab7, включая создание 3D FLASH шестого поколения.

Благодаря технологическим инновациям объем данных, которые генерируются, хранятся и используются по всему миру, растет в геометрической прогрессии. Рынок флэш-памяти ожидает дальнейшего роста за счет расширения использования облачных сервисов, 5G, Интернета вещей, искусственного интеллекта и автоматизированного вождения. Как подчеркивается, строительство Fab7 нацелено на удовлетворение этого растущего спроса на память во всем мире.

Руководство Kioxia заявило, что компания по-прежнему привержена укреплению своих позиций в индустрии памяти за счет наращивания капиталовложений в производство, а также проведение исследований и разработок.

Компании Kioxia и Western Digital не сообщили о точных инвестициях в новое производство, однако некоторые наблюдатели отмечают, что вложения могут достичь 10 млрд долл.

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