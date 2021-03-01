Red Hat OpenShift 4.7 упрощает миграцию унаследованных приложений на микросервисные архитектуры

1 марта 2021 г., 17:25

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Компания Red Hat представила новую версию Kubernetes-платформы корпоративного класса OpenShift 4.7. Решение базируется на Kubernetes 1.20 и призвано упростить и ускорить модернизацию приложений, помогая унифицировать традиционные и облачные приложения с помощью новых функций и универсальной платформы, поддерживающей целый спектр гибридных облачных сред.

Red Hat OpenShift предоставляет богатые возможности для модернизации и миграции приложений, позволяющие выбрать оптимальный вариант. Новая версия решения предлагает расширенный инструментарий модернизации для переноса унаследованных приложений на новые микросервисные архитектуры и для согласованного управления всем комплексом корпоративных приложений с целью повышения операционной эффективности при сохранении высокого темпа инноваций.

В состав Red Hat OpenShift 4.7 входит новейшая версия технологии OpenShift Virtualization, впервые представленной в июле 2020 г., которая призвана устранить инфраструктурные барьеры между традиционными и облачными приложениями, а также расширить контроль над распределенными ресурсами. Список новых функций и улучшений OpenShift Virtualization включает в себя импорт существующих виртуальных машин (ВМ) на платформу Red Hat OpenShift, шаблоны для быстрого создания ВМ, интеграцию с Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes для расширенного регулирования и управления политиками для приложений различных типов приложений, в том числе, виртуализованных приложений.

Red Hat OpenShift 4.7 также предлагает расширенную поддержку Windows Containers, анонсированную в конце 2020 г. Помимо уже поддерживаемых Amazon Web Services (AWS) и Azure, OpenShift, как планируется, со следующего месяца сможет работать с Windows Container на платформе vSphere с использованием Installer Provided Infrastructure (IPI). Таким образом, организации cмогут переносить в Red Hat OpenShift уже имеющиеся Windows-контейнеры практически с любой широко распространенной платформы без глубокой переработки архитектуры и исходного кода.

Инструментарий Migration Toolkit for Virtualization, который скоро выйдет в версии technology preview, упрощает массовую миграцию ВМ на Red Hat OpenShift Virtualization, в результате чего разработчики получают более простой доступ к унаследованным ВМ при разработке новых облачных приложений.

Общедоступная версия Migration Toolkit for Virtualization будет выпущена позднее в этом году и предложит расширенные возможности для оптимизации миграции, сокращения рисков и времени простоя за счет предварительной проверки на проблемы с совместимостью, улучшенного механизма копирования данных и углубленной автоматизации для сокращения количества ручных операций при миграции.

В состав Red Hat OpenShift 4.7 также входит technology preview версия OpenShift GitOps, специализированного фреймворка для реализации методологии GitOps, который базируется на Argo CD и обеспечивает декларативную непрерывную доставку за счет интеграции CI/CD-инструментов, включая конвейеры OpenShift Pipelines, с репозиториями кода GitHub и GitLab для решения операционных задач с использованием рабочих процессов Git Workflows.

Реализуя принцип «инфраструктура как код», OpenShift GitOps позволяет осуществлять управление, обеспечивать защиту и обновлять приложения через репозиторий Git, что сокращает время вывода на рынок, упрощает процессы обновления и безопасности.

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