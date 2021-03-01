Новый смартфон Samsung Galaxy A32 оснащен 6,4-дюймовым экраном Super AMOLED Infinity-U

1 марта 2021 г., 15:55

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Компания Samsung Electronics представила в Украине смартфон Galaxy A32, который получил дисплей Super AMOLED Infinity-U, камеру высокого разрешения 64 МП и емкий аккумулятор 5000 мАч. Новинка доступна в трех цветах: черном, фиолетовом и голубом.

«Galaxy A32 — отличное продолжение традиций серии Galaxy A, что уже доказала свою популярность и успех у пользователей. Будучи ярким представителем этой линейки, Galaxy A32 обладает всеми ее характерными чертами, наиболее востребованными в современном мире: имеет яркий дизайн, снимает невероятные фото и видео и предоставляет доступ к увлекательному контенту, выглядит просто фантастически на современном Super AMOLED Infinity-U дисплее. Мы гордимся возможностью предложить эти свойства украинским пользователям и предоставить им возможность окунуться в мир последних инноваций», — прокомментировала Эллина Лебедева, руководитель департамента мобильных устройств «Samsung Electronics Украина».

Отметим, что 6,4-дюймовый экран смартфона с U-образным вырезом для камеры и встроенным сканером отпечатков пальцев получил повышенную яркость 800 нит и кадровую частоту 90 Гц. Технология Eye Care помогает защитить глаза пользователя от вредного синего света без ущерба для качества изображения.

Основной модуль устройства включает в себя четыре камеры:

Ультра-широкоугольная с разрешением 8 Мп;

Основная сверхвысокого разрешения 64 Мп;

Макро объектив с разрешением 5 Мп;

5-мегапиксельная камера глубины.

Кроме того, 20-мегапиксельная фронтальная камера получила селфи-фокус для стильных фото с эффектом боке и интеллектуальный фильтр Smart Beauty.

Пользователям доступно множество функций камеры, расширяющих возможности смартфона: забавные анимоджи, повторяющие внешность владельца устройства, до 99 персонализированных фильтров, оптимизация сцен, регулирующая настройки в зависимости от объекта съемки, а также интеллектуальное определение «неудачных» снимков — например, размытых или с закрытыми глазами.

Аккумулятор Galaxy A32 обладает емкостью 5000 мАч. Заявлено, что в сочетании с оптимизированным энергопотреблением это позволяет использовать смартфон без подзарядки до двух дней подряд. А быстрая зарядка 15 Вт позволит быстро восстановить заряд аккумулятора.

Обновленный интерфейс Samsung One UI 3 делает использование смартфона максимально приятным и комфортным, включая динамичный экран блокировки со множеством стильных изображений и обновленную панель быстрого доступа.

Как и все устройства Samsung Galaxy, новинка защищена на уровнях от чипа до ПО системой безопасности Samsung Knox. Для того, чтобы дополнительно обезопасить важные файлы и приложения, их можно поместить в полностью зашифрованную защищенную папу, доступ к которой возможен только по паролю или отпечатку пальца.

Корпус смартфона, а также его экран, выполненный из сверхпрочного стекла Gorilla Glass 5, устойчивы к падениям: они в 1,32 раза крепче, чем у модели предыдущего поколения, Galaxy A31.

Как и все мобильные устройства Samsung, Galaxy A32 в полной мере обеспечивает стабильную работу приложений и сервисов Google. Это включает в себя не только доступ к лицензированным приложениям Google и контенту из Play Market, но легкую «облачную» синхронизацию и безопасное резервное копирование данных, а также обновления системы Android.

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