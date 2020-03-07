Kingston DC450R — доступная производительность

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Твердотельные накопители сегодня становятся реальностью во всех сегментах ИТ-инфраструктур предприятий - от рабочих мест на базе десктопов и ноутбуков до серверных платформ. Но стоимость SSD пока достаточно высока, поэтому при планировании какого-либо решения приходится выбирать модель, оптимизируя соотношение ее цены и производительности с учетом необходимой в данном конкретном случае функциональности.

Компания Kingston выпускает широкий спектр твердотельных накопителей, стремясь удовлетворить запросы клиентов как в сегменте потребительских решений, так и в серверном. И если в клиентских устройствах структура нагрузки обычно одинакова, то требования к серверным платформам значительно отличаются в зависимости от приложений. Мы уже знакомили с накопителями Kingston семейства Data Center, оптимизированными для операций чтения — DC500R. На этот раз в тестировании участвует серия DC450R, которая позиционируется как серверные накопители начального уровня, где производитель несколько ограничил функциональность, за счет чего была снижена цена. Давайте изучим, не отразилось ли это на их производительности, но сначала короткое знакомство с этой серией.

SSD Kingston DC450R 960GB доступен по ориентировочной розничной цене 4300 грн

В SSD серии DC450R используются NAND-чипы, выпускаемые по технологии 3D TLC NAND, а сами накопители выполнены в форм-факторе 2,5″ и оснащены интерфейсом SATA (6 Гб/с). В настоящее время серия DC450R включает модели емкостью 480 ГБ, 960 ГБ, 1,92 ТБ и 3,84 ТБ. Как и накопитель DC500R, данное устройство оптимизировано для выполнения операций чтения, о чем красноречиво свидетельствует индекс R в его наименовании. По заявлению Kingston, ключевой особенностью решения является «предсказуемость характеристик ввода-вывода и значений времени задержки, что в настоящее время является требованием, применяемым к твердотельным накопителям класса центров обработки данных». Отмечается, что серия DC450R нацелена на такие сферы применения, как сети доставки содержимого (CDN), периферийные вычисления, высокоскоростные базы данных и службы отчетов сервера SQL (SSRS). Продвигается она и для поставщиков облачных служб.

Для накопителя DC450R объемом 960ГБ, который попал на тестирование, заявлена производительность в операциях последовательного чтения 560 МБ/с, а при записи — 530 МБ/с. Что же касается операций со случайным доступом блоками 4 КБ, то скорость в них достигает 98000 IOPS при чтении и 26000 IOPS при записи.

Тестирование выполнялось на сервере Entry на базе процессора Intel Xeon Platinum 8160 с 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666

Чем же тогда пожертвовал производитель для обеспечения более доступной цены? При сравнении технических характеристик серий DC450R и DC500R можно увидеть, что в первой отсутствует поддержка технологии защиты от внезапного исчезновения питания, что обычно реализуется с помощью достаточно емкого конденсатора. На самом деле, имеется множество конфигураций, где наличие подобной защиты не требуется. В частности, многие программно-определяемые системы хранения данных имеют две отдельные кэш-памяти: на запись и на чтение. В таком случае кэш-память для чтения не обязательно защищать от потери информации, так как последняя может быть восстановлена из основного хранилища.

Еще одно отличие DC450R от DC500R связано с меньшим эксплуатационным ресурсом первого накопителя: так если для DC500R этот показатель заявлен на уровне 0,3 DWPD (или 285 ТБ для 480 ГБ), то для DC500R он составляет 0,5 DWPD.

Тестирование

А теперь перейдем к изучению возможностей рассматриваемой нами серии SSD начального уровня DC450R. Для этого использовался сервер Entry на базе процессора Intel Xeon Platinum 8160 с 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666.

Для моделирования OLTP-нагрузок был задействован пакет IOMeter. При активации в нем одного виртуального инициатора (Workers) формировались запросы с глубиной очереди (QD) в диапазоне 1-256 для размеров блоков от 4 КБ до 64 КБ. Поскольку глубина очереди интерфейса SATA3 ограничена значением QD=32, дальнейшее его увеличение приводит лишь к росту латентности без наращивания производительности.

Для исследования SQL Server размер блока был задан 32 КБ. Как видим, в зоне задержек до 10 мс, которые считаются приемлемыми для этого типа приложений, оказалась большая часть диаграммы.

Производительность в тесте «База данных»

Латентность в тесте «База данных»

Тестирование производительности и латентности в режиме случайного чтения и записи

Тестирование производительности с помощью ATTO Disk Benchmark 4

Тестирование последовательного чтения и записи

Стабильность производительности в операциях случайной записи

Стабильность латентности в операциях случайной записи

Стабильность производительности клиентского SSD

Тестирование производительности накопителя в операциях случайной записи и чтения показало, что заявленные для него характеристики выполняются в режиме чтения, а для записи даже превышают паспортные. Контроль производительности проводился так же при помощи пакета ATTO Disk Benchmark 4.

Хотя накопитель оптимизирован под операции чтения, мы включили в программу испытаний тестирование его производительности при операциях и чтения, и записи, для понимания всей картины. В результате выяснилось, что он показывает стабильность производительности и латентности при различных нагрузках. Так даже при глубине очереди запросов (QD≤16) латентность не превышает 2 мс.

Одной из важнейших характеристик SSD, применяемого в составе сетевого хранилища, является стабильность его производительности и латентности, так как это позволяет предсказать нагрузку по вводу/выводу, а также оптимизировать различные приложения для повышения эффективности работы. Исследование этой характеристики выполнялось в режиме размер произвольной записи блоками 4 КБ с глубиной очереди QD=1...32. Причем для каждого значения очереди осуществлялось 300 выборок значения производительности. Как видно на приведенной диаграмме, во всем диапазоне нагрузок стабильность производительности и латентности устройства очень высокая. Для сравнения приведен аналогичный график для клиентского SSD, где наглядно видно насколько нестабильными являются характеристики устройств такого класса.

Выводы

Полученные в проведенном тестировании значения производительности и латентности хранилища на основе SSD Kingston DC450R не только подтвердили, что исследуемые накопители относятся к профессиональному классу, но и наглядно продемонстрировали их возможности для эффективного решение тех задач, на которые нацелены эти устройства.

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