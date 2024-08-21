Kingston DC2000B – новий NVMe SSD корпоративного класу для центрів обробки даних

21 августа 2024 г., 11:35

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Kingston Digital, дочірня компанія з виробництва флешпам’яті Kingston Technology, оголосила про випуск нового SSD для дата-центрів, DC2000B. Це високопродуктивний PCIe 4.0 NVMe SSD формфактора M.2 2280, оптимізований для використання у серверах з великим обсягом установок у стійки в якості внутрішнього завантажувального накопичувача.



Використовуючи новітній інтерфейс Gen 4x4 PCIe з 112-шаровою 3D TLC NAND, DC2000B націлено для застосування як внутрішній завантажувальний накопичувач сервера, а також для використання у спеціалізованих системах, де потрібні підвищена продуктивність і надійність. DC2000B містить вбудований апаратний захист від втрати живлення (PLP), функцію захисту даних, яка не часто зустрічається у M.2 SSD. В ньому також передбачений новий інтегрований алюмінієвий радіатор, який допомагає забезпечити широку термальну сумісність із різноманітними системними конструкціями.



«Виробники серверів Whitebox та OEM-виробники серверів Tier 1 продовжують оснащувати сервери останнього покоління роз'ємами M.2 для завантажувальних цілей, а також для внутрішнього кешування даних», — сказав Кемерон Крандолл, менеджер з бізнесу корпоративних SSD у Kingston. «DC2000B був розроблений для забезпечення необхідної продуктивності та ресурсу запису для виконання різних серверних робочих навантажень з високим робочим циклом. Перенесення завантажувальних накопичувачів всередину сервера зберігає цінні фронтальні відсіки для накопичувачів даних».



DC2000B доступний в місткостях 240, 480 та 960 ГБ і підтримується обмеженою п’ятирічною гарантією та безоплатною технічною підтримкою.



Для моделі DC2000B заявлено:

• Послідовне читання/запис: 240 ГБ – 4500/400 МБ/с; 480 ГБ – 7000/800 МБ/с; 960 ГБ – 7000/1300 МБ/с.

• Стабільне читання/запис 4k2: 240 ГБ – 260000/18000 IOPS; 480 ГБ – 530000/32000 IOPS; 960 ГБ – 540000/47000 IOPS.

• Загальний обсяг записаних даних (TBW): 240 ГБ – 175 TBW; 480 ГБ – 350 TBW; 960 ГБ – 700 TBW.

• Затримка читання (середня): 240 ГБ – 960 ГБ: 70µs

• Затримка запису (середня): o 240 ГБ – 53µs o 480 ГБ – 29µs o 960 ГБ – 20µs

• Навантаження: 240 ГБ — (0,4 DWPD/5 років); 480 ГБ — (0,4 DWPD/5 років); 960 ГБ — (0,4 DWPD/5 років).

• MTBF: 2 млн годин.

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