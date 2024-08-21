Міністерство економіки запустило дашборд для моніторингу програми Ukraine Facility

21 августа 2024 г., 10:25

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Міністерство економіки України повідомило про запуск інформаційної панелі (дашборд), створеної для моніторингу процесу реалізації Плану України за програмою Ukraine Facility від Європейського Союзу.

Інфопанель відтепер доступна на веб-порталі Мінекономіки, а також на сайті www.ukrainefacility.me.gov.ua.

Як зазначається, тематична інфопанель дозволить уряду, міжнародним партнерам, а також бізнесу та громадськості відстежувати процес виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility. Зокрема, користувачам доступні фільтри, які дозволяють відображати індикатори відповідно до напрямів, виконавців, термінів реалізації та досягнутого прогресу.

«Постійний контроль та прозорість щодо реалізації індикаторів Плану України — одне з пріоритетних завдань Міністерства економіки у процесі координації виконання програми. Відтепер кожен охочий може в режимі онлайн відстежувати ефективність роботи Уряду в цьому процесі. Інфопанель стане особливо корисною для представників громадськості та медіа, які зможуть напряму стежити за ухваленням важливих ініціатив», — зазначила перший віце-прем’єр-міністр України та міністр економіки України Юлія Свириденко.

Дашборд було розроблено компанією Alinea International в рамках проекту міжнародної технічної допомоги eряду Канади «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe).

Для моніторингу ресурс використовує дані, одержані Міністерством економіки України від виконавців заходів в процесі координації виконання Плану України.

Нагадаємо, Мінекономіки як національний координатор реалізації програми Ukraine Facility забезпечує організацію і проведення моніторингу виконання Плану та щоквартальну підготовку звітної документації для Європейської Комісії.

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