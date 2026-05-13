Кінець епохи Lithium-ion? SoftBank створює гігаватний бізнес цинк-галогенних акумуляторів

Японська корпорація SoftBank оголосила про запуск масштабного бізнесу з розробки та виробництва акумуляторів на території Японії для забезпечення енергетичних потреб ери AI, як зазначається.





SoftBank має намір впровадити модель повного циклу - від проектування осередків до серійного випуску систем накопичення енергії (BESS). Основним виробничим майданчиком стане Osaka Sakai AI Data Center, де будуть розгорнуті заводи AX Factory та GX Factory. Початок випуску продукції заплановано на 2027 фінансовий рік із виходом на гігават-години потужності вже за рік після цього.





Ключовою технологічною інновацією проєкту є співпраця з COSMOS LAB над створенням цинк-галогенних акумуляторів. На відміну від домінуючих сьогодні Lithium-ion рішень, ці батареї використовують чисту воду як електроліт, що повністю нівелює ризик займання та робить їх максимально безпечними для промислового використання. Крім того, сировина для таких осередків може видобуватися безпосередньо в Японії, що значно посилює стійкість ланцюгів постачання в умовах глобальної нестабільності.





Для розробки систем накопичення енергії SoftBank залучив компанію DeltaX, чиї технології Cell Connecting System (CCS) та Cell to Pack (CTP) дозволяють досягти світових показників щільності енергії. Інтеграція цих рішень із фірмовою системою управління енергією (EMS) на базі AI дозволить прогнозувати попит на електрику та оптимізувати цикли заряджання. Нові системи BESS у стандартних контейнерах забезпечуватимуть ємність 5,37 MWh, що є одним із найвищих показників у галузі.





Першочергово продукція буде спрямована на власні великі AI-дата-центри SoftBank, проте згодом компанія планує постачати рішення для електромереж Японії, промислових об'єктів та житлового сектору. Стратегічний план SoftBank передбачає вихід на глобальні ринки в середньостроковій перспективі та досягнення річного доходу від цього напрямку в розмірі понад 100 млрд єн до 2030 фінансового року.





Рішення SoftBank вийти на ринок виробництва батарей є логічною відповіддю на енергетичну кризу, спричинену вибуховим зростанням AI-обчислень. Перехід від Lithium-ion до цинк-галогенних технологій на водній основі може стати переломним моментом для безпеки великих дата-центрів, де пожежі акумуляторів є одним із найбільших ризиків.





Ризиком залишається складність масштабування нової хімії батарей до комерційно вигідних рівнів, проте інтеграція з AI-аналітикою для управління мережами робить цей проєкт одним із найперспективніших у секторі зеленої енергетики.

