SAP презентує Autonomous Enterprise та платформу автономних агентів Joule

На конференції SAP Sapphire 2026 компанія SAP SE представила концепцію Autonomous Enterprise, спрямовану на докорінну зміну критично важливих бізнес-процесів за допомогою синергії людини та AI. Як повідомляє офіційний пресреліз SAP, центральним елементом стратегії стала єдина платформа SAP Business AI Platform. Вона об'єднує технологічну платформу компанії, хмару бізнес-даних та інструменти штучного інтелекту в єдине кероване середовище. Виконавчий директор SAP Крістіан Кляйн (Christian Klein) наголосив, що в місійно-критичних процесах точність є пріоритетом, тому AI-агенти будуть жорстко інтегровані в бізнес-логіку та систему управління даними для забезпечення комплаєнсу та безпеки.

Основою нової платформи став SAP Knowledge Graph — структурована карта бізнес-сутностей та взаємозв'язків у ландшафті замовника, а також Joule Studio — середовище для розробки корпоративних агентів. Компанія також анонсувала SAP Autonomous Suite, що включає понад 50 спеціалізованих асистентів Joule Assistants для фінансів, логістики та управління персоналом. Ці асистенти координують роботу понад 200 вузькопрофільних агентів для виконання наскрізних завдань. Наприклад, новий асистент для фінансового закриття здатний скоротити цей процес із тижнів до лічених днів за рахунок повної автоматизації звірок та виправлення помилок.

Для прискорення переходу клієнтів до автономної моделі SAP виділяє 100 млн євро у спеціальний фонд для партнерів, які допомагатимуть впроваджувати AI-асистентів. Компанія також оновила свої флагманські пропозиції RISE with SAP та SAP GROW, включивши до них доступ до портфоліо Joule. Окрім цього, було представлено інструменти трансформації на базі агентів, які дозволяють знизити зусилля з міграції на ERP нового покоління більш ніж на 35% завдяки автоматизованому аналізу систем, виправленню коду та тестуванню в промислових масштабах.

У межах запуску SAP оголосила про масштабне розширення партнерської мережі. До платформи інтегровано моделі Claude від Anthropic для HR та закупівель, а також рішення від NVIDIA, Amazon Web Services, Google Cloud та Microsoft. Зокрема, партнерство з NVIDIA забезпечує безпечне середовище виконання для Joule Studio через технологію OpenShell, а співпраця з Microsoft та Google дозволяє досягти двосторонньої взаємодії між Joule та зовнішніми AI-агентами. Окремо відзначено роботу з Palantir та Accenture для вирішення складних сценаріїв міграції даних.

Перехід SAP до моделі Autonomous Enterprise означає трансформацію корпоративного софту з інструменту обліку в активного учасника операційної діяльності. Впровадження концепції Joule Work, де користувач взаємодіє лише з AI-агентом замість навігації десятками екранів, радикально спрощує складні ERP-системи, але водночас створює критичну залежність бізнесу від алгоритмів прийняття рішень. Основний стратегічний ризик полягає в можливій втраті прозорості процесів («чорна скринька»), що вимагатиме від компаній впровадження нових механізмів аудиту автономних дій AI.

Створення партнерського фонду на 100 млн євро та інтеграція моделей Anthropic і технологій NVIDIA демонструють намір SAP стати головним оркестратором корпоративного інтелекту. Це партнерство дозволяє SAP уникнути необхідності розробляти власні базові моделі, зосередившись на своїй головній перевазі — унікальному бізнес-контексті та даних клієнтів. Для конкурентів, таких як Oracle чи Microsoft Dynamics, це стає викликом, оскільки SAP фактично створює стандарт «автономного офісу», де інтеграція різних AI-агентів у єдиний ланцюжок створення вартості стає головною конкурентною перевагою.

