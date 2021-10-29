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Киберпреступники все чаще используют для атак легальное ПО и облачную инфраструктуру

29 октября 2021 г., 17:15
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Киберпреступники все чаще используют для атак легальное ПО и облачную инфраструктуру

Специалисты «Лаборатории Касперского» проанализировали изменения ландшафта информационных угроз за последние пять лет. Эксперты отмечают значительный спад числа атак на пользовательское ПО, в частности браузеры и офисные клиенты. Раньше злоумышленники активно проводили подобные атаки, поскольку в таких программах содержалось большое количество уязвимостей, а многие пользователи не обновляли их своевременно. Через эти бреши происходили массовые заражения вредоносным ПО, крадущим деньги. Жертвами чаще всего становились сотрудники коммерческих и финансовых организаций, обычно бухгалтеры. Но теперь пользовательское ПО значительно усовершенствовано, в него внедрены процессы автоматических обновлений, и злоумышленники переключились на массовые рассылки, в том числе с вредоносными вложениями.

Другое важное изменение заключается в том, что злоумышленники больше не стремятся разрабатывать собственное вредоносное ПО, а используют публично доступные программы для тестирования на проникновение и удалённого доступа. Организации могут применять такие инструменты для легитимных целей, поэтому защитное ПО автоматически не детектирует их как вредоносные. На это и рассчитывают злоумышленники. Использование инструментов для тестирования на проникновение также позволяет им экономить значительное количество ресурсов на разработку.

Кроме того, эксперты зафиксировали также следующие изменения: злоумышленники активно используют облачную инфраструктуру вместо того, чтобы создавать и поддерживать собственную; они больше не объединяются в крупные группы: отсутствие необходимости создавать собственные вредоносные инструменты наряду с активным использованием облачной инфраструктуры позволяет им вести вредоносную активность группами меньшего размера, чем раньше; злоумышленники перешли от атак финансовые системы и учреждения к атакам программ-вымогателей и атакам, нацеленным на кражу данных.

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