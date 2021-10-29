Amazon нарастила выручку в квартал до 110,8 млрд долл., но прибыль упала

29 октября 2021 г., 16:25

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Компания Amazon сообщила о результатах по итогам своего третьего квартала.

Прибыль гиганта упала на 49% по сравнению с прошлым годом до 3,2 млрд долл., или до 6,12 доллара на акцию. Выручка выросла на 15% до 110,8 млрд долл.



Аналитики ожидали, что прибыль компании в третьем квартале составит 8,90 доллара на акцию, по сравнению с 12,37 доллара на акцию год назад, поскольку компания преодолевает бум онлайн-покупок во время пандемии и наращивает инвестиции в наем и выполнение заказов. Наблюдатели также предполагали, что выручка составит 111,6 млрд долл., что на 16% больше, чем год назад, что соответствует максимальному уровню роста Amazon от 10% до 16%, представленному три месяца назад.



Компания также сообщила, что операционная прибыль упала до 4,9 млрд долл. с 6,2 млрд долл. годом ранее, хотя сама Amazon прогнозировала операционную прибыль от 2,5 до 6 млрд долл.



В середине сентября компания заявила, что планирует нанять 125 тыс. новых сотрудников для заполнения рабочих мест в сфере выполнения заказов и транспортировки. Плюс к этому в планах привлечение 40 тыс. технических и корпоративных сотрудников. С начала пандемии в начале прошлого года компания увеличила штат сотрудников на 450 тыс. человек.сКроме того, Amazon наращивает расходы заработную плату - в среднем компания подняла ставки до 18 долларов в час, и добавила некоторым сотрудникам бонусы на старте в размере 3000 долл. Плюс сообщалось о том, что вложены значительные средства в инфраструктуру фулфилмента, включая удвоение мощностей по обработке контейнеров и расширение парка самолетов для доставки.



Amazon Web Services, подразделение облачных вычислений компании, как обычно, показало лучшие результаты. Операционная прибыль направления составила 3,5 млрд долл. - на 38% больше, чем год назад. Это при росте выручки на 39% до 16,1 млрд долл., что составляет 15% от общей выручки Amazon. Показатель был выше, чем 37%, достигнутые подразделением во втором квартале, и 29% годом ранее. На Уолл-стрит прогнозировали, что AWS получит доход в размере 15,5 млрд долл..



В прогнозе на четвертый квартал компания ожидает, что общая выручка вырастет на 4–12%, до 130–140 млрд долл. Аналитики полагают, что показатель будет еще выше - 142,1 млрд долл. Операционную прибыль в будущем квартале Amazon прогнозирует в достаточно широком диапазоне от нуля до 3 млрд долл.

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