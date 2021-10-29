NetApp расширяет сотрудничество с ведущими публичными облачными сервисами

29 октября 2021 г., 17:55

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Компания NetApp сообщает, что сотрудничество с тремя крупнейшими публичными облаками в мире позволяет ей поддерживать хорошую динамику и постоянно совершенствовать технологии, благодаря которым заказчики имеют возможность использовать преимущества облачных технологий с меньшими затратами.

Главной движущей силой расширения присутствия NetApp в облаке являются заказчики. Предложение решений CloudOps и ITOps существующим и новым заказчикам способствовало расширению клиентской базы и росту финансовых показателей. Продолжая инвестировать в облачные технологии, NetApp приобрела в начале 2022 финансового года Data Mechanics, а в этом месяце объявила о намерении приобрести CloudCheckr для расширения существующих возможностей непрерывной оптимизации облака в портфеле Spot by NetApp.

Этот рост, обусловленный популярностью ПО NetApp для управления данными ONTAP, обеспечивающего высокопроизводительное совместное хранение данных для файловых и блочных рабочих нагрузок, стимулировал естественную интеграцию облачных файловых сервисов NetApp в каждое из основных публичных облаков.

«Три крупнейших мировых гиперскейлера выбирают NetApp, потому что заказчики выбирают ONTAP, – сказал Энтони Лай (Anthony Lye), исполнительный вице-президент и генеральный менеджер NetApp Public Cloud Services. – Наша стратегия позиционирует ONTAP как естественное решение для совместного хранения данных с сервисами интенсивной обработки в трех публичных облаках. Теперь наши партнеры из числа гиперскейлеров предоставляют клиентам самый простой путь к облаку и позволяют им извлекать максимальную пользу из своих данных и приложений».

NetApp сотрудничает с Microsoft почти 30 лет. В 2021 г. Microsoft признала NetApp глобальным партнером года по качеству клиентского обслуживания, a SAP в США – партнером года по версии Azure. За последние 12 месяцев компания NetApp более чем утроила количество совместных продаж, предлагаемых на Azure Marketplace, что упростило клиентам Azure использование ведущих облачных сервисов NetApp.

С момента выхода на рынок в 2019 г. Azure NetApp Files (ANF), полностью управляемый собственный сервис, реализуемый, трансформируемый и поддерживаемый Microsoft в более чем 35 регионах по всему миру, является первым и единственным файловым сервисом, сертифицированным для использования с SAP HANA. Последние нововведения в Azure включают общедоступность Azure Cross Region Replication, общедоступную предварительную версию Azure NetApp Files Backup для поддержания эффективного хранения и Spot PC для безопасных оптимизированных виртуальных Cloud PC-сред Azure на основе виртуальных рабочих столов.

NetApp и Google Cloud начали сотрудничество в 2018 г., в 2019-м представили NetApp Cloud Volumes Service (CVS) для Google Cloud, а в 2020-м запустили NetApp Astra с поддержкой Google Cloud. В этом месяце Google объявила, что NetApp станет основным подрядчиком по первичным данным и хранению для ее нового сервиса Google Distributed Cloud Hosted, и представила интеграцию Google Cloud VMware Engine с NetApp Cloud Volumes Service с поддержкой NetApp Cloud Volumes Service для хранилищ данных виртуальных машин – полностью управляемого сервиса, помогающего организациям удовлетворять свои потребности в виртуальном хранилище рабочих нагрузок и аварийном восстановлении.

Кроме того, Spot by NetApp и Google Cloud совместно помогают компаниям в полной мере использовать весь спектр преимуществ недавно анонсированных виртуальных машин Google Spot, благодаря чему клиенты Google Cloud могут с помощью Spot by NetApp постоянно оптимизировать производительность, доступность и издержки для экономии затрат на облачные услуги без риска приостановки предоставления услуг.

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