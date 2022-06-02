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Кіберполіції вдалося заблокувати понад 3 тис. ворожих інтернет-ресурсів завдяки Telegram-ботам

2 июня 2022 г., 16:05
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За допомогою Telegram-ботів кіберполіції вдалося заблокувати понад три тисячі ворожих інтернет-ресурсів. Їх загальна аудиторія становила понад 23 млн осіб. Про протистояння в інформаційному просторі та роботу кіберполіції в умовах війни розповів Ігор Клименко, голова «Національної поліції України».

Через бот https://t.me/stopdrugsbot громадяни надсилають посилання на ворожі канали, групи та профілі у соцмережах та месенджерах. Далі для блокування диверсійних ресурсів використовується канал https://t.me/stoprussiachannel, там висвітлюються детальні інструкції, як це зробити.

Також голова «Нацполіції» розповів про роботу підрозділу за напрямком відбиття атак ворога у кіберпросторі. «Минулого року, коли були кібератаки на наші сервіси та органи, ми з'єднались з усіма відповідними структурами. Це і СБУ, "Мінцифри", "Держспецзв’язку", "Нацполіція". Був створений спільний центр для захисту від кібератак. І дійсно: з початку війни цих атак було достатньо багато, і наш департамент "Кіберполіція" працює в цілодобовому режимі», – повідомив Ігор Клименко.

Кіберполіції вдалося заблокувати понад 3 тис. ворожих інтернет-ресурсів завдяки Telegram-ботам

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