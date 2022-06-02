Eset створила рішення для кіберзахисту користувачів інтернет-провайдерів та телеком-операторів

2 июня 2022 г., 16:55

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Компанія Eset повідомляє про вихід нового рішення NetProtect, спеціально розробленого для інтернет-провайдерів та телеком-операторів. Рішення дозволяє захистити користувачів фіксованих чи мобільних мереж від різних цифрових загроз.

За даними телеметрії Eset, кількість кібератак на мобільні пристрої збільшується. Саме тому компанія створила рішення NetProtect, яке здатне забезпечити надійний кіберзахист користувачів, підключених до мереж інтернет-провайдерів та телеком-операторів. Це рішення захищає від багатьох видів сучасних загроз, зокрема шкідливих вебдоменів, фішингу, шпигунських програм, троянів, викрадачів паролів та інших небезпечних загроз.

Новинка постачається у вигляді трьох продуктів:

Eset NetProtect for Mobile ― продукт для мобільних мереж, який забезпечує захист від шкідливих програм, налаштування чорних та білих списків, а також надає звіти з безпеки;

Eset NetProtect for Mobile Advanced ― продукт для мобільних мереж, який на додаток до перелічених вище функцій містить фільтр вебконтенту та категоризацію за віком;

Eset NetProtect for Home Advanced ― продукт для розширеного захисту фіксованих мереж.

У продуктах Eset NetProtect for Mobile Advanced та Eset NetProtect for Home Advanced доступна функція «Фільтр вебконтенту», завдяки якій батьки можуть контролювати контент, який переглядають їх діти. Портал для управління дозволяє усім користувачам керувати параметрами рішення для підключених пристроїв, білими та чорними списками, а також створювати звіти про безпеку. Тоді як звіти надають інформацію про стан захисту пристроїв, а також дані про виявлені загрози та заблоковані вебсторінки.

Завдяки легкій інтеграції в мережі інтернет-провайдерів та телеком-операторів, а також простій активації рішення не потребує встановлення на пристрої користувачів Android та iOS. Продукти активуються в один клік та автоматично забезпечують захист будь-якого підключеного пристрою.

Завдяки присутності в більше ніж 180 країнах світу та наявності 13 науково-дослідних центрів, Eset захищає понад 400 тис. корпоративних користувачів.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист