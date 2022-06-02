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HPE оголошує про впорядкований вихід з росії та білорусі

2 июня 2022 г., 15:15

Компанія HPE офіційно оголосила про повну зупинку бізнеса та зупинення усієї діяльності на ринках росії та білорусі.

Як йдеться у заяві.
“Після призупинення поставок і продажів у росію та білорусь наприкінці лютого HPE уважно стежила за ситуацією. Продовжувати діяльність у росії та білорусі більше недоцільно, і ми почали впорядковане закриття нашого бізнесу, що залишився в цих країнах. Ми прагнемо до прозорого спілкування з членами нашої команди, клієнтами та партнерами, які постраждали, коли ми згортаємо бізнес-операції в двох країнах”.

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