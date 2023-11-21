«Армія дронів» за сім днів уразила 214 одиниць російської техніки

21 ноября 2023 г., 8:25

Ударні підрозділи «Сил оборони», які отримують безпілотні літальні апарати в рамках проєкту «Армія дронів», за тиждень з 13 по 20 листопада уразили 214 одиниць російської військової техніки, повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Лише за сім днів захисники пошкодили або знищили 39 танків, 41 броньовану машину, 66 вантажівок, 19 самохідних артилерійських установок та 31 гармату, шість реактивних систем залпового вогню, п’ять систем протиповітряної оборони, чотири радіолокаційні станції тощо.

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