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Marvell приобретает поставщика сетевых чипов Innovium за 1,1 млрд долл.

4 августа 2021 г., 13:35
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Marvell приобретает поставщика сетевых чипов Innovium за 1,1 млрд долл.

Компания Marvell Technologies объявила во вторник о том, что заключила соглашение, в рамках которого намерена приобрести поставщика компонентов для сетевых устройств Innovium. Сумма сделки оценивается в 1,1 млрд долл.

Как отмечают наблюдатели, основной интерес Marvell к Innovium связан с ее архитектурой коммутации для облачных и периферийных центров обработки данных, которую компания намеревается использовать для расширения своего портфеля решений.

Приобретение Innovium является для Marvell вторым приобретением менее чем за год, ориентированным на сетевые решения. В октябре была куплена Inphi, разработчик оптических сетевых чипов, используемых в облачных центрах обработки данных, а также в проводных и беспроводных операторских сетях для инфраструктуры 5G. За этот актив было выплачено 10 млрд долл.

После приобретения Inphi компания Marvell заявила, что эта сделка позволит ей создать игрока в сегменте полупроводников стоимостью около 40 млрд долл., сейчас ее капитализация превышает 50 млрд долл. В технологическом плане компания планировала объединить свой портфель компонент для устройств хранения данных, сетей, и средств обеспечения безопасности с платформой электрооптических межсоединений Inphi.

В дальнейшем Marvell планирует интегрировать продукты Innovium и Inphi для разработки микросхем коммутаторов с оптимизированной производительностью для использования в гипермасштабируемых центрах обработки данных.

Marvell также объявила, что Innovium была выбрана в качестве ключевого поставщика технологий облачным заказчиком Tier 1 и что сделка приведет к значительному росту доходов в 2022 году.

«Наше приобретение Innovium в дополнении с существующим портфелем предложений укрепят лидерство Marvell в области облачных технологий», - заявил генеральный директор Marvell Мэтт Мерфи (Matt Murphy) - «Компания Innovium зарекомендовала себя как заметный поставщик микросхем для коммутаторов для центров облачных данных с проверенной платформой, и мы надеемся на сотрудничество с их талантливой командой, имеющей большой опыт работы».

Marvell ожидает, что приобретение Innovium добавит примерно 150 млн долл. дополнительной выручки в следующем финансовом году.

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