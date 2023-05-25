Капіталізація Nvidia наближається до 1 трлн дол.

25 мая 2023 г., 12:25

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Nvidia збільшила ринкову капіталізацію майже на 200 мільярдів доларів на позачергових торгах в середу, що може дозволити виробнику стати лише сьомою американською компанією, яка дістане оцінку в 1 трильйон доларів.



Акції Nvidia, найдорожчої у світі компанії з виробництва напівпровідників, що котирується на біржі, злетіли на 28% після дзвінка, досягнувши рекордної позначки у 391,50 доларів. Прибуток збільшив ринкову вартість акцій Nvidia приблизно на 200 мільярдів доларів до понад 950 мільярдів доларів, продовживши лідерство компанії з Кремнієвої долини як найдорожчого виробника чіпів у світі та п'ятої за вартістю компанії на Уолл-стріт.



Лише шість американських компаній коли-небудь досягали ринкової капіталізації в 1 трлн дол.: Apple та Microsoft наразі коштують понад 2 трлн дол. кожна; материнська компанія Google та Amazon.com оцінюються більш ніж в 1 трлн дол.; Meta Platforms, материнська компанія Facebook та Tesla раніше досягали плато в 1 трлн дол.



На момент закриття торгів у середу ринкова капіталізація Nvidia випереджала показники як Meta, так і Tesla, які коштують менше 650 мільярдів доларів, що свідчить про потенційну швидкоплинність такої оцінки.



Попередня рекордна ринкова капіталізація Nvidia була встановлена 29 листопада 2021 - 834,4 млрд дол.



Якщо прибуток Nvidia утримається протягом торгової сесії четверга, компанія може поборотися за найбільший одноденний приріст ринкової капіталізації в історії. За даними Dow Jones Market Data, найбільшим на сьогоднішній день було зростання Amazon на 191,2 мільярда доларів 4 лютого 2022 року, за яким слідує Apple на 190,9 мільярда доларів 10 листопада 2022 року.



Фінансовий прогноз Nvidia на другий квартал, який передбачає приблизно 11 млрд дол. виторгу, що майже на 33% перевищує попередній квартальний рекорд Nvidia у 8,28 млрд дол., можна розглядати як першу ознаку хвилі нових витрат, що прокотилася через технологічний сектор.



Інші компанії вказують на те, що вони будуть змушені витрачати кошти на розвиток своїх технологій, перш ніж отримувати від них великі фінансові прибутки. Наприклад, минулого місяця Microsoft повідомила інвесторам, що капітальні витрати зростають, оскільки вона вбудовує можливості штучного інтелекту в свою хмарну обчислювальну платформу Azure - витрати, які в основному спрямовуються на Nvidia.



Nvidia стикається з конкуренцією у сфері АІ-чипів з боку традиційних конкурентів, таких як Advanced Micron Devices та Intel, а також стартапів, таких як Cerebras Systems, і власних розробок чипів у таких компаніях, як Alphabet (Google) та Amazon.com.



Але генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) повідомив Reuters, що Nvidia переорієнтувалася на продаж цілих суперкомп'ютерних систем АІ (а не тільки чипів) великим компаніям.



"Жодна компанія не може побудувати найсучасніший центр обробки даних AI без технологій і всього необхідного програмного забезпечення , але у нас є всі ці можливості", - підкреслив Хуанг.

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