Adobe додає функції генеративного штучного інтелекту в Photoshop

25 мая 2023 г., 11:35

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Агентство Reuters повідомило, що компанія Adobe додає технологію штучного інтелекту для створення зображень у Photoshop, своє флагманське програмне забезпечення для редагування зображень.



Компанія заявила, що це стало початком великого поштовху до додавання таких технологій штучного інтелекту до свого пакету програм, орієнтованих на творчих професіоналів.



Хоча такі програми, як Dall-E від OpenAI, підкорили користувачів тим, що перетворюють текстові підказки на зображення, вони ще не набули широкого застосування у великих корпораціях через юридичні питання щодо даних, які використовуються.



Adobe намагається вирішити ці проблеми за допомогою базової технологічної системи під назвою Firefly, яка була спеціально створена з використанням легальних даних зображень і яку, як стверджують в компанії, можна використовувати в комерційних цілях.



Компанія Adobe тестувала систему близько шести тижнів на окремому веб-сайті, а у вівторок заявила, що додасть засновані на ній функції до Photoshop.



Одна з нових функцій називатиметься "Генеративна заливка" і дозволить користувачам розширити оригінальне зображення, яке було обрізане занадто близько до краю, або додати функції, засновані на текстовому описі.



Ця функція, наприклад, дозволить взяти одну квітку і перетворити її на квіткове поле з гірським хребтом позаду.



Елі Грінфілд (Ely Greenfield), технічний директор з цифрових медіа в Adobe, каже, що метою інструменту є не замінити художників-графіків, а пришвидшити процес створення ними нових зображень з кількох ідей. Раніше їм довелося б витрачати дорогоцінні години на пошук у фотоархівах та зшивання шматків існуючих зображень вручну.

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