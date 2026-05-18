Українська Tencore розробляє електромотор для наземних роботизованих комплексів

18 мая 2026 г., 8:15

Українська технологічна компанія Tencore оголосила про розробку власного електромотора, призначеного для використання в наземних роботизованих комплексах (НРК).





Як повідомляє видання Мілітарний, проєкт реалізується у партнерстві з іншою вітчизняною компанією з метою створення силової установки, яка за своєю ефективністю перевершуватиме поширені китайські аналоги. Виконавчий директор Tencore Максим Васильченко (Maksym Vasylchenko) наголосив, що розробка не є копіюванням наявних рішень, а є оригінальним продуктом, створеним під специфічні потреби військової робототехніки.





Новий український двигун уже успішно пройшов стадію лабораторних випробувань, і наразі розробники розпочали етап польових тестів у реальних умовах. Після завершення перевірок компанія планує не лише оснащувати цими моторами власні платформи, а й постачати їх партнерам, що займаються виробництвом автономних систем. Очікується, що масове масштабування виробництва дозволить суттєво знизити залежність українських виробників Miltech від імпортних комплектуючих.





Паралельно з роботою над двигуном компанія представила оновлений роботизований комплекс TerMIT 2.0. У новій версії платформи було збільшено загальну потужність системи, що покращило її прохідність та вантажність. Також спільно з компанією HIMERA розроблено та інтегровано спеціалізований модуль цифрового радіозв’язку. Цей модуль дозволяє забезпечити стабільне керування платформою в умовах дії засобів радіоелектронної боротьби супротивника.





Згідно з виробничим планом на 2026 рік, комплекси TerMIT 2.0 із вітчизняним цифровим зв’язком та оновленою силовою частиною будуть постачатися в межах державних замовлень. Інтеграція власних моторів у майбутньому стане фінальним етапом локалізації виробництва платформи. Це дозволить забезпечити повний контроль над ланцюжком постачання та характеристиками техніки, яка безпосередньо залучена до виконання бойових завдань на фронті.

