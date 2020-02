Главная » Статьи Как обеспечить UC для 80 тыс. сотрудников в режиме 24/7 Автор – КО , 14 февраля, 16:24 +11

голос Tweet Cisco совместно с «Метинвест Диджитал» построили глобальную унифицированную телекоммуникационную систему на платформе Unified Communications (UC) для Группы «Метинвест», в которой работает около 80 тысяч сотрудников в Украине, Европе и США. Как отмечается, внедрение платформ унифицированных коммуникаций в корпоративном секторе — мировой тренд. Подобные технологии позволяют упростить и интегрировать все виды коммуникационных каналов в единую и безопасную систему, а также обеспечить сотрудникам компании гибкий и мобильный доступ к корпоративным каналам телефонной связи, видеоконференциям и обмену данными с различных устройств в режиме 24/7. Помимо обеспечения мобильности и высокого уровня информационной безопасности, платформа Cisco UC позволяет более оперативно подключать к корпоративной коммуникационной системе новые офисы и производственные активы, обеспечивать высокую надежность связи и реализовывать на практике концепцию современного мобильного цифрового рабочего места пользователей. Исходная ситуация Прежде всего стоит отметить, что «Метинвест» — международная горно-металлургическая группа компаний, которая входит в топ-50 сталелитейных и в топ-10 горнодобывающих компаний мира. Группа располагает значительными запасами железной руды, угольными шахтами и металлургическими предприятиями в Украине, Болгарии, Великобритании, Италии и США. «Метинвест» реализует продукцию через собственную сеть продаж в 96 странах. Кстати, металл именно этого производителя использовался при строительстве киевского стадиона «Олимпийский», укрытия над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, а также кампуса Apple в Калифорнии и небоскреба «Осколок» в Лондоне. Группа «Метинвест» столкнулась с необходимостью построения единой телекоммуникационной системы на всех предприятиях. Большое количество расположенных в разных странах активов, многообразие и неоднородность используемых ими телекоммуникационных систем создали ряд задач коммуникационного характера, а именно: обеспечить инфраструктурную совместимость технологий и упростить процессы оперативного проведения совещаний, презентаций, конференций, встреч рабочих групп и проектных команд;

упростить бизнес-процессы и повысить скорость принятия управленческих и производственных решений;

повысить уровень информационной безопасности системы независимо от количества интегрированных в нее разнородных систем, обеспечить оперативное централизованное управление вопросами информационной и кибербезопасности;

снизить стоимость поддержки технологически разрозненных коммуникационных систем, требующей взаимодействия с большим количеством вендоров;

уменьшить количество командировок сотрудников и связанных с ними затрат;

сократить сроки интеграции новых предприятий в коммуникационную систему компании;

повысить степень мобильности сотрудников. Мобильность сотрудников — один из ключевых мировых трендов последних лет. Компании определяют, каким образом обеспечить своих сотрудников наиболее эффективными инструментами для решения производственных и управленческих задач независимо от их территориального расположения и функциональных обязанностей. В современной бизнес-среде скорость принятия решений зачастую прямо пропорциональна скорости и эффективности коммуникаций внутри компаний. Уникальность построенной платформы коммуникаций Центральная часть построенной для «Метинвест» коммуникационной системы — это серверное оборудование Cisco. С его помощью производственные АТС предприятий Группы объединили и интегрировали в общую коммуникационную сеть, направив через них практически весь локальный трафик. Благодаря централизации коммуникационной инфраструктуры «Метинвест» смог значительно сократить операционные издержки на активах (OPEX). При этом Группа объединила привычные для сотрудников коммуникационные инструменты Skype for Business, Microsoft Office 365 как для голосовой и видеосвязи, так и для организации онлайн-конференций вне зависимости от территориального расположения сотрудников. Это стало возможным благодаря тому, что в платформе Unified Communications (UC) реализована интеграция с архитектурными решениями Microsoft. Еще одна интересная особенность внедренного решения Unified Communications — сотрудники могут превратить свой стационарный телефон в видеофон, просто подключив его к компьютеру с веб-камерой. В компании внедрили технологию, с помощью которой любой телефон, смартфон, ноутбук либо оборудование переговорной комнаты можно превратить в мобильное рабочее место сотрудника. Благодаря этой функциональности для организации встречи или совещания сотрудникам не нужно искать переговорные комнаты и собираться в одном месте. «Метинвест Диджитал» и Cisco создали унифицированную систему коммуникаций, которую можно оперативно масштабировать. Инфраструктурой управляют всего лишь два администратора из одного офиса. И это при том, что система включает более 30 предприятий в Украине, Европе и США. Структура платформы Unified Communications Отмечается, что внедрение платформы Unified Communications — логичный результат процесса непрерывного развития коммуникационной системы Группы «Метинвест», начавшегося еще в 2007 г. Сервисы телефонии и видеоконференций развивались отдельно друг от друга до 2010 года. После анализа ситуации, изучения мировых трендов и оценки уровня проблем было принято решение об объединении их в рамках одной унифицированной коммуникационной платформы. К концу 2018 года «Метинвест Диджитал» завершил объединение и интегрировал все активы в одну систему. В системе Unified Communications используется целый ряд решений: Cisco Unified Communications Manager

Cisco Unified CM IM and Presence

Cisco Expressway (Mobile Remote Access, B2B calls)

Cisco Unified Contact Center

Cisco Finesse

Cisco MediaSense

Cisco Video Conferencing

Cisco Meeting Server

Cisco TelePresence MCU MSE

Cisco TelePresence Management Suite

Cisco TelePresence Management Suite Extension for Microsoft Exchange

Cisco Intelligent Proximity

Cisco Collaboration Endpoints

Cisco IP Phones (audio/video)

Video Collaboration Room Endpoints

Cisco Cisco Jabber

Cisco Voice Gateway

Cisco Prime Collaboration «Метинвест Диджитал» перевел все непроизводственные активы Группы «Метинвест» на использование телефонии Cisco IP-Phone, а ведомственные АТС на предприятиях интегрировал в корпоративную сеть IP-телефонии. На всех активах внедрили видеотерминалы класса Room (Cisco, Tandberg, Sony, Polycom). В рамках унифицированной коммуникационной платформы Unified Communications «Метинвест Диджитал» и Cisco обеспечили защищенные каналы передачи данных — как для видеоконференций point-2-point, multi-point, так и для обычных звонков. Результаты внедрения платформы Унификация и централизация коммуникационной функции на платформе Unified Communications позволила «Метинвест Диджитал» повысить скорость масштабирования коммуникационных решений. Было разделено управление локальными сетями и унифицированными коммуникациями. Именно благодаря такому фокусированию на конкретной проблематике ИТ-служба значительно продвинулась в развитии своей инфраструктуры, поменяв ее архитектуру, изменив подход к подключениям, создав возможности для горизонтального масштабирования и развития системы. Как результат — выросли удовлетворенность пользователей предоставляемыми услугами и скорость принятия решений. Пять фактов об использовании платформы Unified Communications в «Группе Метинвест» в 2019 году: Общая продолжительность телефонных звонков составила 11,7 млн минут.

Количество видеоконференций — 4,2 тыс.

Общая продолжительность видеоконференций — 514 тыс. минут.

Средняя продолжительность одной видеоконференции P2P — 50 минут, а видеоконференции Multipoint — 125 минут.

Количество сотрудников, подключенных к платформе Unified Communications — более 40 тыс. человек.

