Как меняется серверный рынок. Основные тренды 2020-2021 гг

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Рынок серверов в 2020 году как в глобальных масштабах, так и в Украине переживает заметные трансформации. И катализатором этих изменений выступила пандемия Covid-2019.

Итоги 2020 в мире

В сентябре IDC сообщила о резком росте продаж серверов. Согласно ее отчету Worldwide Quarterly Server Tracker, выручка поставщиков серверов в мире увеличилась на 19,8% в годовом исчислении во втором квартале 2020 года до 24 млрд долл., а поставки в штуках за тот же период возросли на 18,4% и составили почти 3,2 млн единиц техники. Продажи в массовом сегменте подскочили на 22,1% — до 18,7 млрд долл. При этом доход от серверов среднего уровня снизился на 0,4% — примерно до 3,3 млрд долл., а в сегменте высокопроизводительных систем наблюдался рост на 44,1% — до 1,9 млрд долл.

В то же время IDC отмечает, что доход мирового рынка от корпоративных внешних систем хранения OEM за тот же период снизился на 5% в годовом исчислении, т.е. почти до 6,3 млрд долларов. Такие изменения говорят о том, что бизнес в связи с переводом сотнудников на удаленную работу увеличил использование облачных решений и сократил корпоративные закупки: компаниям пока нет необходимости усиливать IT-инфраструктуры офисов. Тренд может измениться в 2021 году, если благоприятные условия в экономике и охране здоровья будут способствовать возвращению сотрудников в офисы.

Чего ожидать в 2021 г. в глобальных масштабах

Аналитики Gartner и IDC едины во мнении: пандемия Covid-19, которая уже кардинально изменила глобальную бизнес-экосистему, будет влиять на трансформации и далее — в мировой экономике ускорится диджитализация и уже к 2022 году 65% мирового ВВП будет переведено на цифровые рельсы.

Бизнес продолжит стремительный переход на облачные решения. Из новых трендов можно отметить, кроме уже привычного движения к внедрению IoT («интернета вещей»), появление и усиление технологий IoB («интернета поведения»), который отвечает за сбор и использование данных для управления поведением.

К новым тенденциям, которые также окажут влияние на структуру рынка серверов, можно также отнести и прогноз аналитиков Gartner о том, что к 2024 году 80% предприятий пересмотрят отношения с поставщиками и партнерами, чтобы лучше реализовывать собственные цифровые стратегии, а устойчивые поставки станут одним из главных конкурентых преимуществ. Тренд к переделу долей рынка и изменению приоритетов уже наметился и в Украине.

Итоги рынка серверов в Украине

Традиционно тон на рынке серверов в Украине задают два крупных сегмента: коммерческий и государственный. Причем основная доля продаж приходится на госзаказ. 2020 год оказался сложным и неоднозначным. Ключевое влияние на него оказали два фактора: атака коронавируса, вынудившая бизнес заняться внеплановым переоборудованием IT-инфраструктур в первой половине года, а также масштабные проблемы в государственном секторе, которые уже повлекли 40% падение продаж.

Локдаун марта 2020 спровоцировал в первой половине года резкий скачок продаж серверов всех товарных групп в коммерческом сегменте. Причина — массовый переход на удаленную работу. Это повлекло за собой повышение нагрузки на серверные, необходимость создания удаленных рабочих мест и организации видеоконференций — закупку для них оборудования и ПО. Наивысшая точка роста продаж серверов в коммерческом сегменте пришлась на середину года, после чего началось стабильное снижение.

Государственные структуры обычно осуществляют закупки в III–IV кварталах. Однако в 2020 году в условиях нестабильности и неопределенности заказы уменьшились, и рынок уже сегодня имеет 40% падение продаж по госсектору.

Основные тенденции на локальном рынке

Из ключевых трендов в Украине можно отметить следующие. Стремительно вырос в объемах сегмент облачных провайдеров. У ключевых игроков рынка закупки увеличились в 4 раза. Основная причина — повышенный спрос на услугу. При переходе на удаленную работу малому и среднему бизнесу выгоднее взять в аренду облако и перевести туда все бизнес-процессы, чем заниматься построением собственной удаленной цифровой инфраструктуры.

Также в Украине наметилась тенденция смены традиционных поставщиков и переход на другие решения. Если раньше компании покупали чаще всего серверы HP, Dell, Lenovo, то сегодня большинство заказчиков рассматривают бренды, которые способны их заменить, не уступая в качестве сборки, надежности, гарантии или сервисе, но по более низкой цене. Окном возможностей уже, например, воспользовалась компания Intel, которая за год выросла и в доле рынка, и в объемах продаж, а также расширила партнерскую и клиентскую базу. Ключевые преимущества серверов Intel, на которые делалась ставка в конкурентной борьбе — качество сборки, гарантия, поддержка от вендора, доступные цены, а также фокус на облачных решениях и ЦОД.

Еще один тренд 2020, который перейдет в следующий год и может стать определяющим — изменение факторов выбора поставщиков серверных решений. Сегодня ценятся неизменность финансовых условий со стороны вендора и со стороны дистрибьютора, отсутствие 100% предоплаты, регулярность поставок, стабильность партнеров.

Что ждет Украину в 2021 году

В первом полугодии 2021 рынок серверов продолжит медленное падение, которому поспособствуют не только накопившиеся проблемы в экономике, но и новый локдаун. Для выхода из него на нормальный рабочий ритм потребуется не менее полугода.

С третьего квартала 2021 можно смело прогнозировать рост, главным фактором которого станет высокий отложенный спрос в коммерческом и бизнес-сегментах. Но государство и в 2021 будет бережно подходить к инвестированию в IT, оценивая ресурсы и резервы. А вот в коммерческом секторе к концу 21-го года уже 80% предприятий создадут механизмы перехода на облачную инфраструктуру, что придаст бизнесам устойчивости и повлияет на рост активностей и продаж.

Даже при самых оптимистичных прогнозах, рассматриваемый сегменте в 2021 г. с трудом выйдет на объемы продаж нынешнего года, но, вероятнее всего, «просядет» даже по сравнению с ним.

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