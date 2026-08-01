Як безпечно перейти до системного та керованого використання ChatGPT Business

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Компанія Softprom отримала статус OpenAI SMB Channel Partner, що відкриває нові можливості для її партнерської мережі у сфері розгортання рішень на базі штучного інтелекту для малого та середнього бізнесу. Новий формат співпраці дозволяє інтеграторам та сервісним компаніям розширити портфель послуг із впровадження ChatGPT Business та супроводжувати клієнтів на всіх етапах від централізованого адміністрування до безпечної інтеграції AI-технологій у робочі процеси.

Стрімке зростання інтересу до інструментів генеративного AI поставило перед багатьма замовниками складне завдання. Малий та середній бізнес прагне застосовувати сучасні рішення, проте стикається із технологічними бар'єрами, відсутністю внутрішньої експертизи та ризиками, пов'язаними із захистом даних. Неконтрольоване використання особистих акаунтів співробітниками, так званий «тіньовий AI», створює загрози для витоку конфіденційної інформації та ускладнює контроль витрат. У цій ситуації ринок потребує не просто продажу ліцензій, а повноцінного супроводу, який поєднує вибір оптимального тарифного плану, налаштування централізованого адміністративного контролю, розробку сценаріїв використання та навчання персоналу.

OpenAI зазначає, що наразі ключовою проблемою для більшості організацій є уже не доступ до моделей, а вибір сценаріїв використання, інтеграція з наявними системами, перебудова бізнес-процесів та управління змінами. Саме тому компанія оголосила про створення глобальної трирівневої партнерської мережі, планах інвестувати в неї 150 млн дол. та вже до кінця року має намір підготувати 300 тис. сертифікованих консультантів, щоб масштабувати впровадження своїх AI-рішень разом із партнерами. Розширення партнерської програми OpenAI покликане задовольнити попит на експертизу за допомогою залучення сертифікованих дистриб'юторів і системних інтеграторів.

Юрій Раш, менеджер з розвитку бізнесу Softprom «Попит на інструменти генеративного штучного інтелекту стрімко зростає, але багатьом компаніям складно самостійно оцінити можливості технології та побудувати зрозумілий план її впровадження. Багаторічний досвід Softprom у роботі з хмарними сервісами, даними, кібербезпекою, автоматизацією, розробкою програмного забезпечення та корпоративними комунікаціями дозволяє дивитися на впровадження AI комплексно. Тому для нас співпраця з OpenAI – це можливість разом із партнерами зробити можливості AI доступнішими для бізнесу та допомогти компаніям упевнено перейти від інтересу до практичного результату».

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Відповідно, отримання Softprom статусу OpenAI SMB Channel Partner дає змогу розвивати в регіоні структуровану реферальну програму для ChatGPT Business.

Для партнерської мережі Softprom новий статус створює низку переваг і нових точок зростання бізнесу. IT-інтегратори, консультанти та постачальники сервісів отримують готовий інструментарій для розширення власного портфеля послуг за рахунок затребуваних AI-рішень. Оскільки кінцевим клієнтам часто бракує ресурсів для самостійного оцінювання можливостей нової технології та побудови чіткого плану її впровадження, саме партнер стає ключовим провідником цифрових змін.

Партнерам зокрема пропонується доступ до готових презентаційних матеріалів, участь фахівців Softprom у демонстраціях та переговорах із замовниками, а також допомога у виборі сценаріїв використання під конкретну галузь клієнта й супровід під час запуску ChatGPT Business. Це знижує поріг входу в продаж AI-рішень для бізнесу, оскільки значну частину підготовчої роботи бере на себе Softprom.

До цього додається реферальна програма для клієнтів, які підключають ChatGPT Business через партнерське посилання. Зокрема вони отримують одне робоче місце безкоштовно на строк до 48 місяців. При стандартній вартості ліцензії $25 на місяць це дає економію понад $1000 за весь період. Окрім цього можна отримати ще до 25% фінансової вигоди, яку клієнт може спрямувати на інші хмарні або AI-рішення з портфеля Softprom. Таких, наприклад, вендорів, як AWS, Cloudflare, Fortinet, Google Cloud, Grammarly, Pitch Avatar, Zoom тощо. Для партнера ж це відповідно створює вхідну точку в ширшу угоду.

Проте головна цінність полягає в тому, що ChatGPT Business орієнтований суто на корпоративне використання. На відміну від персональних акаунтів, сервіс надає окремий робочий простір для організації, централізоване адміністрування, розмежування ролей, підтримку SSO, багатофакторну автентифікацію, шифрування даних та політику, за якою дані клієнтів за замовчуванням не використовуються для навчання моделей. Саме це дедалі частіше стає визначальним для компаній, які переходять від експериментів із генеративним AI до регулярного його використання у виробничих процесах.

Можливості продукту охоплюють найновіші моделі, у тому числі GPT-5.6, та функціонал ChatGPT Work, щоб автоматизувати багатокрокові робочі процеси, обробляти документацію, готувати аналітику та інтегрувати інструменти у повсякденні операційні процеси. Штучний інтелект здатний стати практичним помічником для відділів продажів, маркетингу, служби підтримки та аналітичних підрозділів.

Таким чином партнерство Softprom з OpenAI створює основу для безпечної інтеграції AI в наявну IT-інфраструктуру замовника. Для корпоративних клієнтів це відкриває можливість впроваджувати ChatGPT Business через локального партнера, який забезпечує не лише постачання ліцензій, а й налаштування сервісу, адміністрування, навчання користувачів. Саме таку модель масштабування корпоративного AI сьогодні впроваджує OpenAI через власну партнерську мережу. Це гарантує бізнесу безпечний, керований та прогнозований перехід від початкового зацікавлення штучним інтелектом до отримання конкретних операційних результатів.

Цитата: Юрій Раш, менеджер з розвитку бізнесу Softprom.

«Попит на інструменти генеративного штучного інтелекту стрімко зростає, але багатьом компаніям складно самостійно оцінити можливості технології та побудувати зрозумілий план її впровадження. Багаторічний досвід Softprom у роботі з хмарними сервісами, даними, кібербезпекою, автоматизацією, розробкою програмного забезпечення та корпоративними комунікаціями дозволяє дивитися на впровадження AI комплексно. Тому для нас співпраця з OpenAI – це можливість разом із партнерами зробити можливості AI доступнішими для бізнесу та допомогти компаніям упевнено перейти від інтересу до практичного результату».

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