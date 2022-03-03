3 марта 2022 г., 14:25

Война, которую развязала Россия против Украины, будет иметь много последствий. Уже вводится много санкций. Но некоторые санкции мы можем ввести самостоятельно – я имею в виду каждого фрилансера, разработчика и т.д. Я говорю о полном отказе от использования сервисов, имеющих хоть малейшее отношение к России и россиянам. И в частности – от использования самого популярного сервиса для разработки сайтов среди фрилансеров – Тильды. Если у вас есть статический сайт на Тильде, перенести его оттуда довольно легко – достаточно скачать полный экспорт сайта и использовать даже такую несложную штуку, как Cloudflare Pages.

Несколько своих лендингов я уже перенес и призываю это сделать остальных. А если задача вам кажется сложной, то вот вам очень быстрый мануал. Распространяйте, следуйте и не забудьте отказаться от подписки на Тильду.

Как быстро перевезти сайт с Tilda

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист