«Кабмін» затвердив варіанти електронної ідентифікації на базі «Дії»

6 декабря 2023 г., 15:25

«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє, що «Кабінет міністрів» ухвалив постанову, яка затверджує схеми електронної ідентифікації з різними рівнями довіри. Це спростить доступ українців до електронних послуг, а також дасть змогу гармонізувати українське законодавство в цій сфері з європейським.

Ухвалення постанови дозволяє державному підприємству «Дія» стати постачальником послуг електронної ідентифікації та здійснювати ідентифікацію на основі «Дія.Підпису» (схема «DIIA.PKI.Remote»), на основі КЕП («DIIA.PKI») та на основі BankID НБУ («DIIA.Oauth»).

Використання цих схем у сфері електронного урядування відповідатиме практиці Європейського Союзу. Країни ЄС зможуть визнавати наші засоби е-ідентифікації, це дасть змогу українцям користуватися європейськими електронними послугами.

Крім того, користувачі зможуть зручно та швидко використовувати засоби електронної ідентифікації для авторизації в різних державних системах.

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