Кабмін спростив порядок виробництва боєприпасів для безпілотних систем

2 февраля 2024 г., 10:25

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Кабінет Міністрів ухвалив зміни до двох постанов. Перша стосується виробників дронів. Тепер такі компанії уточнюватимуть розрахунки цін, якщо прибуток перевищуватиме 25%. Завдяки цьому держава зможе економити кошти на закупівлях.



Раніше в межах проекту «Армія дронів» для українських виробників БпЛА збільшили маржинальність до 25%, у країнах НАТО цей показник — на рівні 17%. Завдяки цьому компанії змогли більше заробляти та швидше розвиватися. До того ж на відкритому ринку завжди наявні певні коливання цін, як наслідок — потреба коригувати контракти.



Тепер запроваджено новий інструмент контролю: якщо прибуток перевищуватиме 25%, виробники робитимуть уточнені розрахунки ціни та собівартості до завершення виконання контракту. Відповідно до цього ціни державних контрактів будуть відкориговані. Це дасть змогу економити кошти та закуповувати більшу кількість БпЛА.



Друга постанова — це дерегуляція виробництва боєприпасів. Відтепер спрощений порядок виробництва боєприпасів для безпілотних систем, запроваджений урядовим експериментом у липні 2023 року, поширюється і на виробництво всіх інших типів боєприпасів. Такий підхід дасть змогу збільшити кількість виробників та темпи виробництва засобів ураження, які надзвичайно потрібні на фронті нашим захисникам.



Дерегуляція вже довела свою ефективність на прикладі боєприпасів для БпЛА: за 6 місяців з’явилося 20 нових виробників, більш ніж 20 боєприпасів допустили до експлуатації, а понад 30 уже проходять випробування.



Тепер досвід експериментального проекту з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів для БпЛА масштабується на боєприпаси всіх типів — і навіть на ракети. Держава менше контролюватиме підприємців, які виробляють боєприпаси. Тож сфера зможе швидше розвиватися та рости.

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