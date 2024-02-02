Квартальні продажі Apple зросли на 2% до 119,58 млрд дол.

2 февраля 2024 г., 9:35

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Компанія Apple презентувала результати за минулий квартал.

Зростання загальних продажів компанії в першому фінансовому кварталі на 2% поклало край чотирьом кварталам падіння продажів поспіль.



За перший фінансовий квартал, що завершився 30 грудня загальні продажі досягли 119,58 млрд дол., а прибуток $2,18 на акцію. Це перевищило очікування аналітиків - 117,91 млрд дол. і $2,10 на акцію.



Продажі iPhone збільшились на 6% до 69,70 млрд дол., і перевершивши очікування аналітиків на рівні 67,82 млрд дол., згідно з даними LSEG.



«Ми відчуваємо себе добре з приводу плюс 6% для iPhone, - сказав в інтерв’ю агентству Reuters виконавчий директор Apple Тім Кук (Tim Cook). - Особливо сильне двозначне зростання iPhone було на ринках, що розвиваються, за межами Китаю. На цих ринках iPhone добре продається».



Як вважають експерти, загальний рівень продажів iPhone 15 явно відображає більший відкладений попит на смартфони, ніж очікувалося, але великий провал в Китаї викликає занепокоєння, оскільки це може бути початком більш тривалої тенденції до зниження.



Згідно з даними LSEG, Apple заявила, що продажі в Китаї склали 20,82 млрд дол., не дотягнувши до оцінок аналітиків у 23,53 млрд дол.



Згідно з даними LSEG, в решті країн Азії, окрім Китаю та Японії, продажі Apple сягнули 10,16 млрд дол., що перевищило прогнози аналітиків на рівні 9,75 млрд дол. Кук повідомив, що продажі iPhone досягли історичного максимуму в Південній Кореї, де знаходиться давній конкурент Apple - компанія Samsung Electronics



Найбільшою сферою зростання для Apple в першому фінансовому кварталі став бізнес послуг, який включає в себе сервіс Apple TV+, музичний сервіс, сховище iCloud і App Store. Тут зростання на 11% до 23,12 мільярда доларів. Але ці результати виявилися дещо нижчими за очікування аналітиків, які прогнозували 23,35 мільярда доларів.



Продажі комп’ютерів Mac в першому кварталі дещо зросли - до 7,78 млрд дол., що відповідає очікуванням аналітиків на рівні $7,73 млрд.



Дохід від iPad знизилися на 25% до 7,02 млрд дол.



Сегмент натільних пристроїв Apple, куди входять AirPods і Apple Watch, впав до 11,95 млрд дол. після того, як керівництво компанії попередило про слабкий попит.



Слід нагадати, що кілька моделей Apple Watch опинилися в центрі судової суперечки з виробником медичного обладнання Masimo



Загальна ж кількість встановлених пристроїв Apple досягла 2,2 мільярда, в порівнянні з 2 мільярдами рік тому.



Фінансовий директор Apple Лука Маестрі (Luca Maestri) заявив, що Apple очікує, що продажі iPhone у wmjve кварталі будуть схожими на минулорічні 51,33 мільярда доларів США, після вирахування 5 мільярдів доларів, які були отримані завдяки перевиконанню показників минулого року, коли пропозиція відновилася після відключень через Covid і наздогнала попит.



Маестрі сказав, що загальний дохід компанії буде аналогічним минулорічному показнику в 94,84 мільярда доларів. Він додав, що послуги зростуть так само, як і в минулому кварталі, тобто на 11%.

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