Итоги недели: 7 нм от Intel еще позже; Slack жалуется; SK Hynix утроила прибыль; Gorilla Glass уже 7-го поколения; 40 млрд на игровые

27 июля 2020 г., 3:52

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На уходящей неделе компании публиковали квартальные отчеты, но, пожалуй, Intel выделилась особенно.

Компания не только сообщила о своих достижениях за квартал, а они весьма впечатляют - прибыль 1,23 доллара на акцию при доходе 19,7 млрд долл., что на 20% больше, чем год назад — но и заявила о корректировке роадмэпа выпуска чипов. Дебют 7-нанометровых процессоров состоится на шесть месяцев позже, не в конце 2022, а уже в 2023 гг. По выходу годной продукции 7-нм техпроцесс Intel в настоящее время, как сообщается, отстаёт примерно на 12 месяцев от внутреннего графика компании. В ближайшей перспективе Intel сконцентрируется на увеличении портфеля процессоров Intel Core с детализацией 10 нм, продолжая выпускать и чипы по технологии 14 нм. Теперь вполне очевидно, почему Apple спешила с анонсом своего Silicon. На фоне объявлений Intel ее акции просели почти на 18%, при этом ценные бумаги AMD выросли в цене на тех же новостях почти на 20%. Напомню последняя сделала ставку на TSMC и уже больше года выпускает чипы по технологии 7 нм и готовится к переходу на 5 нм. А более высокая детализация — это повышение энергоэффективности процессоров и снижение их цены (на пластину их помещается больше).

TSMC, кстати, намерена увеличить показатели оборота в третьем квартале до 11,2-11,5 млрд долл., и улучшила ожидания дохода за год. И как следствие этого, инвестиции в развитие производства будут увеличены почти на 1 млрд долл. до 17 млрд долл. К 2023 г. когда Intel перейдет на 7 нм отрыв тайваньской компании будет заметно больше, и вряд ли уже достижим.

Но вернемся к квартальным итогам.

Оборот Microsoft за минувший квартал вырос на 13% в годовом исчислении до 38 млрд долл. Биржевые аналитики ожидали 36,5 млрд. Чистая прибыль немного снизилась - до 11,202 млрд долл. Группа Intelligent Cloud заработала 13,37 млрд долл, продемонстрировав рост на 17%. Подразделение Productivity and Business Processes (в состав которого входят Office, Dynamics и LinkedIn) отчиталось о доходе за квартал в 11,8 млрд долл. Направление More Personal Computing заработало 12,9 млрд долл., что на 14% больше, чем было в 2019 г. Причем продажи Xbox выросли на 64%. За весь 2020 финансовый год Microsoft смогла выручить рекордные 143 млрд долл., что на 14% больше, чем годом ранее. При этом показатель чистой прибыли вырос на 13% до 44,3 млрд долл.

По поводу Microsoft — на уходящей неделе была почти курьезная история с жалобой на эту компанию со стороны Slack Technologies. Последняя призвала антимонопольных регуляторов ЕС разобраться в ситуации, когда в офисный пакет Microsoft интегрируется Teams. Обиженная Slack требует, чтобы Teams были выделены из пакета Office и продавались отдельно по справедливой цене. Того и гляди кто-то потребует, чтобы котлеты из бургеров продавались отдельно, поскольку это нарушает права представителей meatball-индустрии. Представители Microsoft вполне резонно заявили, что в период пандемии рынок оценил Teams и продукт разошелся в рекордных количествах, в то время как Slack пострадала из-за отсутствия средств видеосвязи в своих решениях. Вполне могли бы и «запилить» дополнительный функционал, который был востребован. Странным выглядит и то, что американская компания обратилась с жалобой прежде всего не в соответствующие органы США, а в ЕС. Все же Office и Windows как аргумент — две большие разницы.

Чтобы закрыть тему новостей, связанных с Microsoft стоит упомянуть еще одну. Платформа Windows 10X дебютирует весной 2021 г. - пока это неофициальная информация, а лишь слухи.

Выручка IBM во втором квартале снизилась на 5,4%, до 18,12 млрд. долл. Однако инвесторы ожидали худшего, так что в результате курс акций IBM вырос на 6%. На долю двух подразделений Global Business Services и Global Technology Services, пришлось почти 56% всех продаж. Несмотря на общее падение выручки облачный бизнес IBM вырос на 30%. Подразделение Red Hat принесло за второй квартал на 17% больше – 867 млн. долл.

Logitech в минувшем квартале показала весьма уверенный рост (23%), заработав 792 млн. долл. Операционная прибыль за год выросла на 76% – до 83 млн долл. Не одним клавиатурам благодаря, конечно, но компания во многом парадоксальная.

Квартальные продажи SK Hynix составили почти 7,2 млрд долл., увеличившись за год на 33%. Операционная прибыль выросла на 205% в годовом сравнении до 1,64 млрд долл. - этот показатель оказался лучшим за последние два года. Рост был обусловлен увеличением спроса на память для серверов в последние месяцы. Кроме того маржинальность росла за счет стабилизации производства и снижения выхода бракованных пластин.

Были на уходящей неделе и слияния.

Норвежская компания Adevinta приобрела бизнес объявлений у eBay за 9,2 млрд долл. Ну, как приобрела, расплатилась по большому счету акциями — американцы получат почти 43% новой компании и 2,5 млрд долл. наличными. После объединения бизнес будет оперировать в 20 странах, охватывая один миллиард человек, с прогнозом в три миллиарда показов в месяц. Интересно, что Adevinta принадлежит медиа-группе Schibsted ASA, основанной еще в конце XIX века.

Synaptics приобретает DisplayLink за 305 млн долл. Стоит отметить, что в начале июля та же компания выкупила у Broadcom подразделение, которое занимается решениями Wireless IoT за 250 млн долл. Объединив приобретенные активы со своими разработками Synaptics намерена представить в обозримом будущем системы, поддерживающие подключение до четырех дисплеев 4K, плюс к этому добавит поддержку новых дисплеев 8K/10K и грядущего стандарта USB4, а также обещает выпустить решения для высокопроизводительной беспроводной трансляции видео.

На днях исследователи из The Information обнаружили, что Google располагает контрактом с соцсетью TikTok на сумму в 800 млн долл. Причем, как отмечается, соглашение о предоставлении доступа к его облачным сервисам было подписано еще в мае 2019 года. Стоит отметить, что еще в 2017 году Google подписала с Snapchat контракт на 2 млрд долл. на 5 лет.

Важный анонс в конце неделе сделала Corning, объявив выход Gorilla Glass седьмого поколения, которое получило самостоятельное название Victus и по сопротивляемости к царапинам вдвое превосходит Gorilla Glass 6 (вчетверо — конкурирующие стёкла). Кроме того, макет телефона с покрытием Victus пережил падение с высоты два метра (на 40 см выше, чем было заявлено для предыдущего поколения Gorilla Glass). Компания Samsung будет первой, кто выпустит устройство с Victus, уже через пару месяцев.

Раз уж заговорили про экраны, аналитики из компании Omdia предрекают взрывной рост мирового рынка дисплеев, изготовленных по технологии MicroLED. Последние имеют более высокую плотность пикселей, контрастность и яркость по сравнению с традиционными OLED-дисплеями. Прогнозируется, что глобальные поставки последних увеличатся с незначительного уровня по итогам 2020 г., до 16,7 млн в 2027 г.

Ну, и в заключение, еще немного цифр. Мировой рынок компонент для игровых компьютеров по итогам 2020 г. достигнет 40 млрд долл., согласно Jon Peddie Research. Если ожидания подтвердятся, результат 2019 г. будет улучшен на 3,6 млрд долл., или же на 10,3%. Этот сегмент в числе тех, развитие которого в период пандемии только ускорилось. В общем 40 ярдов вполне объясняют повсеместный интерес ко всему геймерскому у производителей ПК и различных «святящихся» компонент.

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