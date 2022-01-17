Итоги недели: пару анонсов CES 2022; из Intel в Apple Silicon и обратно; Wind River поработает на автопром; лучший за последние девять лет

17 января 2022 г., 3:00

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Уходящая неделя все еще проходила под знаком CES 2022.

Из анонсов, представленных на выставке, которая в этом году проходила в полуонлайновом формате, я бы выделил несколько, хотя в целом интересных было предостаточно.

ASUS представила первый на рынке ноутбук с 17,3-дюймовым гибким OLED-экраном. Как отмечается, Zenbook 17 Fold OLED создан в тесном сотрудничестве Intel и BOE Technology Group (чья матрица используется). Сенсорный дисплей с разрешением 2,5К и соотношением сторон 4:3 складывается посередине, превращаясь в два 12,5-дюймовых дисплея с разрешением Full HD (1920x1280) и соотношением сторон 3:2. При необходимости можно подключить полноразмерную Bluetooth-клавиатуру ASUS ErgoSense и тачпад. Устройство должно появиться в продаже в середине года.

В череде анонсов новых продуктов Lenovo также особо выделяется 17,3-дюймовый ноутбук ThinkBook Plus Gen 3. Помимо сверхширокого основного дисплея с соотношением сторон 21:10 имеется еще и дополнительный 8-дюймовый сенсорный с поддержкой цифрового стилуса. В таком формате можно, например, вспомогательные инструменты и приложения можно отобразить на дополнительном дисплее, чтобы освободить главный экран. Или окно чата можно перенести на второй дисплей, или же использовать его как блокнот6 для заметок во время онлайн-встречи. Плюс к этому технология Magic Launcher позволяет размещать ярлыки приложений, которые пользователь часто использует, на втором дисплее для быстрого доступа.

Наконец-то производители дисплеев добрались до автомобилей и начали предлагать не только стандартное прямоугольное. LG Electronics разработала информационно-развлекательную систему, которая станет центральной элементом седана Mercedes-Benz EQS EV 2022 года. Используемый для этого дисплей Pillar to Pillar (P2P), встроенный в гиперэкран MBUX, размещен по всей ширине приборной панели. Система IVI от LG была специально разработана для Mercedes-Benz AG с изогнутым, панорамным форм-фактором.

Panasonic вдруг неожиданно на CES 2022 представила сразу три новых продукта для вселенной Metaverse. Точнее говоря ее дочерняя компания Shiftall анонсировала ультралегкую VR-гарнитуру MeganeX, носимое устройство для терморегуляции Pebble Feel и “умный” спикер Mutalk. Особо стоит отметить Pebble Feel - персональный кондиционер, созданный на базе высокопроизводительного элемента Пельте. Он может крепиться на спине, в районе лопаток с помощью специальных ремней или рубашки и имитировать холод или жару в метавселенной. В общем все для полного погружения.

Кстати, свыше 100 млн устройств для расширенной реальности будет глобально отгружено уже в 2025 г. согласно оценкам Counterpoint Research. Рост почти в десять раз с прошлогоднего уровня. Пока здесь доминирует Oculus. Но с выходом на рынок Apple (о чем только и слухов) сегмент продуктов для дополненной реальности может стать наиболее быстрорастущим и вторым в мире по объемам продаж.

Кстати, про Apple. На днях стало известно, что руководитель подразделения Apple Silicon Джефф Уилкокс покинул компанию и перешел в Intel, где будет отвечать за архитектуру всех проектов Intel System-on-a-Chip. Уилкокс якобы был ключевой фигурой в разработке чипов M1. Интересно, что он пришел в Apple собственно из Intel в 2013 г., из которой уходил дважды - первый раз проработав там с ноября 1997 г. по май 2007 он перешел в Nvidia.

На уходящей неделе было и несколько совсем малоприятных новостей из области кибербезопасности.

В ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на украинские правительственные сайты. Злоумышленники заменили содержание главных страниц, но как сообщается, утечки персональных данных не было. Есть предположение, что взлом произошел из-за того, что не были обновлены CMS сайтов. Но по мнению наблюдателей, характер текстов в дефейсе указывает на то, что главная цель кибератаки - психологическое давление и устрашение. Также вполне очевидно, кто за этими действиями стоит и кому это выгодно. С учетом того сколько Россия вбрасывает в кибервойну и как нагнетает обстановку в последние месяцы.

Также на уходящей неделе сотрудники компании Intezer обнаружили новую продвинутую разновидность вредоносного ПО. Как сообщается SysJoker, вероятнее всего, создано в целях шпионажа или для подготовки к атакам ransomware, оно может создавать бэкдоры в различных операционных системах. Зловред выдаёт себя за системное обновление для Linux и macOS, а в версии для Windows маскируется под драйверы Intel. Из-за сложности выявления SysJoker трудно сказать, насколько широки масштабы его распространения.

Теперь перейдем к новостям рыночным, начнем с сообщений об итогах квартала.

Samsung сообщила, что ее консолидированная выручка по итогам IV квартала 2021 г. достигла 63, 35 млрд долл., а операционная прибыль - 11,5 млрд долл. Год назад было 51,31 млрд долл. и 7,54 млрд долл. соответственно.

Активно росли продажи ведущей индийской ИТ-компании Tata Consultancy Services - ее доход по итогам квартала в годовом сравнении вырос на 14,4% до 6,524 млрд долл. Руководство компании прогнозирует, что за весь финансовый год продажи TCS превысят знаковую отметку в 25 млрд долл.

Бьет рекорды и TSMC - ее выручка за прошедший квартал выросла на 21% до 15,8 млрд долл. Поскольку глобальный дефицит на чипы все еще сохраняется, заказы тайваньской компании только растут. Goldman Sachs прогнозирует, что тайваньский производитель нарастит продажи в 2022 г. на 26% по сравнению с предыдущим годом.

Уходящая неделя принесла и несколько мегасделок.

Aptiv (бывшая Delphi Automotive, выросшая из дочки GM) сообщила о намерении поглотить разработчика программного обеспечения Wind River за 4,3 млрд долл. у частной инвестиционной компании TPG Capital. Один из крупнейших производителей компонентов для автомобилей вполне предсказуемо намерен расширяться и в сторону ПО. Aptiv заявила что объединит купленный актив со своей платформой Smart Vehicle Architecture. Стоит напомнить, что Wind River долгое время с 2009 по 2018 г.г. принадлежала Intel. В прошлом году доход компании составил около 400 млн долл.

Еще одна мегасделка - Take-Two в прошлый понедельник объявила, что приобретет Zynga за12,7 млрд долл. Последняя была основанная в 2007 г. и наиболее известна своей серией FarmVille, изначально компания фокусировалась на площадке Facebook, став в какой-то момент самым успешным разработчиком приложений на этой платформе. Take-Two, разработчик Grand Theft Auto, сообщила о чистых заказах в размере 6,1 млрд долл. за 12 месяцев на 30 сентября 2021 года. Стоит напомнить, что в игровой индустрии идет активная консолидация. Так Microsoft купила Bethesda (Fallout и The Elder Scrolls) за 7,5 млрд долл. в 2020 году, а Electronic Arts позже в том же году приобрела британского разработчика Codemasters за 1,2 млрд долл. В 2021 году Tencent объявила о покупке британской игровой студии Sumo Group, а также Turtle Rock Studios. В период пандемии спрос на игры только растет в силу понятных причин.

Также на уходящей неделе следующий раунд финансирования объемом в €628 млн провела Bolt, по его итогам оценочная стоимость компании достигла €7,4 млрд. До Uber, конечно, еще далеко, но нужно признать, компания растет очень быстро.

На днях появилось весьма интересное интервью с Беном Сливкой (Ben Slivka). Бывший генеральный директор одного из направлений Microsoft и покинувший компанию в 1999 г, заявил, что Редмонд должен избавиться от Office и Windows, сфокусировавшись на растущем облачном бизнесе - это жизненно необходимо сейчас. Сливка, отметил, что не хотел бы, чтобы внутренние разногласия мешали дальнейшему росту Azure. Он сослался на неудачную историю Microsoft с мобильными устройствами, сегмент, который она фактически проиграла Apple и Google. В 2015 году Microsoft списала активы на 7,6 млрд долларов, связанные с приобретением устройств и услуг Nokia за 9,5 млрд долларов. Четыре года спустя была прекращена поддержка Windows 10 Mobile после того, как доля рынка этой ОС упала ниже 1%.

Облака облаками, а в заключение про рынок ПК. Согласно предварительным подсчетам IDC, в прошлом году объем отгруженных настольных ПК, ноутбуков и рабочих станций вырос на 14,8% "YoY", до 348,8 млн устройств. А если бы не проблемы с логистикой и заметный дефицит отдельных компонентов - темпы были бы еще выше. В любом случае – это лучшие показатели за последние девять лет. По версии Gartner рост составил 9,9%, до 339,8 млн устройств. Активнее всего в продажах компьютерных систем прибавляла Apple - у нее показатель 22,1%.

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