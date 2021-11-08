Итоги недели: Microsoft обогнала Apple; 743 млрд долл. у Nvidia; Kyndryl и VMware в свободном плавании; многозадачный ИИ

8 ноября 2021 г., 3:13

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На уходящей неделе произошло много интересного, но обо всем по порядку.

Microsoft обогнала Apple по капитализации в еще в предыдущую пятницу тогда разрыв составил 2,49 трлн долл. против 2,46 трлн долл. Это произошло после объявления квартальных итогов компаний - Купертино сообщило о доходе и продажах iPhone, которые оказался ниже, чем ожидали биржевые аналитики, а Редмонд превзошел все прогнозы, показав самый заметный рост с 2018 г. К концу недели разрыв только увеличился - 2,52 трлн долл. vs 2,48 трлн долл.

Между тем, Nvidia укрепила свой статус крупнейшей полупроводниковой компанией в мире. И это при том, что по объемам продаж компания занимает лишь 7 строчку в мировой табели о рангах этого сегмента. Стоимость компании Nvidia резко выросла с 579,15 млрд долл. до 617,92 млрд долл. 26 октября, а потом еще скачок был 3 ноября - уже до 743 млрд долл. Некоторые наблюдатели связывают рост акций Nvidia с анонсами метавселенной Цукерберга, спросом на решения для AI и укреплением криптовалют. На этом фоне рыночная капитализация TSMC на данный момент 558,43 млрд долл. Причем весь нынешний год акции тайваньской компании находятся практически на одном уровне, без активного роста. За Nvidia и TSMC следуют Samsung Electronics с 407,94 млрд долл., ASML с 337,79 млрд долл., Broadcom с 221,07 млрд долл., Intel с 202,28 млрд долл., Qualcomm с показателем 152,54 млрд долл.

Еще два важных событие в корпоративном ИТ-мире из прошедших на уходящей неделе - Kyndryl и VMware ушли в свободное плавание.

Планы Dell Technologies превратить VMware в самостоятельное предприятие были анонсированы еще в апреле. По условиям сделки VMware выплачивает акционерам особые дивиденды в размере около 12 млрд долл. Из них более 9 млрд поступает Dell, так как на момент отделения её ставка в VMware составляла 81%. Тут стоит напомнить историю. Основана VMware была в 1998 г., а спустя шесть лет поглощена за 625 млн долл. компанией EMC. Частью Dell она стала после покупки EMC в 2016 году за рекордную сумму для одиночного поглощения - 67 млрд долл. К моменту отделения капитализация VMware превысила 63 млрд долл., увеличившись, таким образом, в 100 раз с 2004 г.

Kyndryl заявила, что она завершила ранее объявленное отпочкование от IBM и выставила свои акции на продажу как независимая компания на Нью-Йоркской фондовой бирже с тикером «KD». Kyndryl выходит на рынок как крупнейший в мире поставщик ИТ-инфраструктуры со штатом 90 тыс. специалистов и 19 млрд долл. годового дохода.

Zendesk тем временем объявила о заключении сделки по приобретению Momentive Global, предлагающую сервис SurveyMonkey. Сделка оценивается в 4,13 млрд долл. Momentive была основана в 1999 году как SurveyMonkey и позиционирует себя как разработчика решений по управлению опытом. Zendesk ожидает, что приобретение позволит ей ускорить планы по достижению годовой выручки в 3,5 млрд долл. к 2024 г. По итогам прошедшего квартала компания получила 347 млн долл. Прибыль без учета затрат, таких как компенсация по акциям, составила 21,7 млн долл.

На прошедшей неделе компании продолжили публиковать квартальные результаты.

Так Lenovo сообщила об увеличении выручки на 23% до 17,9 млрд долл., прибыль выросла на 65% и составила 512 млн долл. Группа решений и услуг компании показала значительный рост выручки (30%) - 1,36 млрд долл. Группа инфраструктурных решений (ISG) нарастила продажи на 34% до почти 2 млрд долл. Выручка Intelligent Devices Group (IDG), отвечающая за продажи ПК, выросла на 21% до отметки 15,3 млрд долл. Компания улучшает показатели и по направлению - прибыль от продаж которых достигла 89 млн долл.

Наконец-то о первой скорректированной прибыли по EBITDA сообщила Uber - 8 млн долл., в прошлом квартале был минус в 507 млн долл. по этому параметру. Чистый же убыток за квартал достиг 2,4 млрд долл., в основном из-за падения стоимости инвестиционных холдингов, особенно в DiDi. Выручка Uber достигла 4,8 млрд долл., хотя прогнозировалась лишь на уровне 4,4 млрд долл.

Самый высокий квартальный доход в своей истории получила LG Electronics - 16,23 млрд долл.), что на 22% больше, чем за тот же квартал прошлого года. Операционная прибыль компании в размере 466,99 млн долл. оказалась на 49,6% ниже, чем в третьем квартале предыдущего года. При этом направление LG Business Solutions, благодаря росту спроса на информационные дисплеи, ПК и мониторы, а также постепенному восстановлению сегмента B2B, увеличила продажи в третьем квартале на 13,9% до 1,46 млрд долл., однако зафиксировала операционный ущерб в размере 10,62 млн долл. из-за повышения цен на основные компоненты.

Qualcomm за прошедший финансовый год заработала 33,6 млрд долл., а за квартал - 9,32 млрд долл., показав рост на 43%. Эксперты ожидали - 8,86 млрд долл. Выручка от лицензирования технологий (QTL) составила 1,56 млрд долл., что на 3% больше, чем в прошлом году. Продажи Qualcomm CDA Technologies, отвечающего за выпуск чипов, выросли на 56% до 7,73 млрд долл. Выручка от IoT подскочила на 66% и составила 1,54 млрд долл. Доход от решений для автомобильной промышленности вырос на 44% до 270 млн долл.

Компания Equinix, оператор ЦОД для цифровой инфраструктуры, сообщила о росте выручки на 10% до 1,675 млрд долл., чистая прибыль за отчетный период составила 152 млн долл.

Поставщик пользовательских решений кибербезопасности NortonLifeLock, объявившая недавно о слиянии с Avast рапортовала о квартальной выручке в 695 млн долл. (рост на 11%). Число прямых клиентов компании за квартал составило 23,3 миллиона, увеличившись на 2,6 миллиона. Отмечается, что этот этот параметр растет каждый квартал с тех пор, как компания была отделена от Symantec, которая сконцентрировалась на решениях корпоративной безопасности, после ее покупки Broadcom в конце 2019 г.

Китайская Hikvision, крупнейший в мире разработчик и производитель комплексных систем видеомониторинга, сообщила, что выручка за прошедший квартал выросла на 22,41% до 3,4 млрд долл., а чистая прибыль — до 700 млн долл. За девять месяцев нынешнего года совокупный доход компании составил 8,69 млрд долл., что почти на треть (32,38%) выше, чем было год назад.

Еще один китайский технологический гигант Tencent Holdings (больше известная своим сервисом WeChat) отметился не квартальными итогами, а анонсом процессоров собственной разработки. Один чип под названием Zixiao предназначен для ускорения вычислительных нагрузок ИИ, например, в приложениях поиска и рекомендаций, другой – Canghai – нацелен на обработку и сжатие видео. Третий – высокопроизводительный сетевой чип для облачных серверов, называется Xuanling. Одновременно с чипами компания анонсировала облачную операционную систему Orca.

Тем временем, Google разрабатывает многозадачный ИИ следующего поколения, который нацелен на упрощение разработки нейросетей, способных обучаться тысячам, а, возможно, и миллионам задач. При этом, знания, приобретённые при обучении выполнению одной задачи, будут обобщаться, чтобы помочь в решении последующих задач. Проектом Pathways предусмотрено создание нейронных сетей, которые могут комбинировать различные типы информации для принятия более точных решений. Также сообщается, что новые подходы позволят заметно снизить энергопотребление систем, их использующих.

Ну, и в заключение, новость из лабораторий Sandia, где разработана базовая технология будущих навигационных систем. Вместо того чтобы полагаться на спутники, для решения задачи могут использоваться бортовые устройства, измеряющие ускорение и вращение столь же точно, как атомные часы измеряют время. Именно такую функциональность и продемонстрировали ученые, направляя лазеры в небольшие облака газа рубидия. Атомные акселерометры уже существуют, но они слишком громоздкие и энергоёмкие, из-за необходимости использовать большие вакуумные системы, требующие киловольт электричества. Специалисты Sandia сделали ставку на квантовое зондирование, которое может работать без мощной вакуумной системы. Чтобы еще больше оградить камеру от попадания загрязняющих веществ она построена из титана и сапфира. Теперь ученые Sandia ведут наблюдение за экспериментальным устройством, которое, как они рассчитывают, должно сохранить герметичность и работоспособность в течение не менее пяти лет. Так что лет через десять мы, возможно, увидим компактные системы безспутниковых GPS.

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