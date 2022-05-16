Італія попередила атаки російських хакерів під час Євробачення

16 мая 2022 г., 10:35

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Як повідомляє Reuters, італійська поліція перешкодила хакерським атакам проросійських груп під час півфіналу 10 травня і суботнього фіналу пісенного конкурсу Євробачення в Турині.



Українська група Kalush Orchestra перемогла у конкурсі зі своїм твором «Стефанія», піднявши хвилю підтримки громадськості, щоб оголосити емоційну перемогу, яку вітав президент країни Володимир Зеленський.



Під час голосування та виступів відділ кібербезпеки поліції Італії заблокував декілька кібератак на мережеву інфраструктуру з боку хакерської групи «Killnet» та її філії «Legion».



Поліція також зібрала інформацію з телеграм-каналів проросійського угруповання, щоб запобігти іншим критичним подіям, і встановила географічне розташування нападів.



"Killnet" заявили 11 травня про атаку на веб-сайти кількох італійських установ, включаючи Сенат, верхню палату італійського парламенту та Національний інститут здоров'я (ISS), повідомляє інформаційне агентство ANSA.



Після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого, уряди багатьох західних країн підвищили рівень готовності в очікуванні можливих кібератак на ІТ-системи та інфраструктуру.



Хоча росія постійно заперечує, що проводить наступальні кібероперації, майже кожного дня виявляють ті чи інші їх прояви.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист