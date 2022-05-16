Резервний фонд блокчейну Terra у 3,5 млрд дол. зник

16 мая 2022 г., 11:35

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Bloomberg повідомляє, що резервний фонд блокчейну Terra в еквіваленті 3,5 млрд дол., на базі якого працюють TerraUSD і Luna, було відправлено в біткоїнах на дві криптобіржі, після чого кошти зникли.

Це сталося після обвалу TerraUSD та Luna. Як заявили дослідники із фірми Elliptic, у період із січня по березень Luna Foundation Guard закупила цю суму у 3,5 млрд дол., але коли 9 травня стейблкоїн UST почав різко падати, у фонді повідомили, що резервні кошти будуть направлені на підтримку курсу. Але ж наступного дня стало відомо, що гаманці спустошені кількома транзакціями на біржі Gemini та Binance, після чого відстежувати кошти стало майже не можливо.

Слід нагадати, що курс криптовалюти Luna у квітні, популярність якої росла, становив близько 95 дол. – був момент коли монета досягала максимуму у 119,18 дол. та була 10-й найдорожчою криптовалютою). Однак вже у травні почалося неконтрольоване падіння. Тиждень тому за Luna давали близько 60 дол., а наприкінці минулого тижня вже – 0,005 дол., а тепер – 0,0002 дол.

До краху ринкова капіталізація UST становила 18 млрд дол., що набагато більше, ніж майже 4 млрд дол., які фонд мав у своєму розпорядженні.

UST опустився нижче $1, і всі спроби, як алгоритмом протоколу Terra, так і наданням торговим фірмам резервів Luna Foundation Guard, не змогли повернути UST до $1.

Існує кілька різновидів стейблкоїнів, зокрема tether (USDT), Coin USD (USDC), binance USD (BUSD), dai (DAI), а також terraUSD (UST). Це п’ять найбільших стейблкоін, вартість яких становить приблизно 160 млрд. дол. Три з цих стейблкоін (USDT, USDC, BUSD) є забезпеченими стейблкоінами, випущеними централізованими організаціями.

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